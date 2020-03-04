Від маленької майстерні в Ужгороді до ювелірного шоуруму у Відні: історія успіху бізнесу братів

Три брати – Юрій, Роман та Ігор Кочути – у 2013 році заснували власний ювелірний дім в Ужгороді. Нині компанія відсвяткувала другу річницю відкриття шоурума в Австрії. А також бренд має представництва в Казахстані, Чехії, Англії та магазин в Києві.

Засновники бренду Kochut розповів, як зробити бізнес привабливим для іноземців та з чого починати перші кроки на міжнародній арені.

Цікаво! Його капелюшки носять Белла Хадід і Мадонна: історія українця від стиліста до відомого дизайнера

Як все почалося

За словами Ігоря, брати почали працювати в татовій майстерні, на його робочому місці, йдеться у програмі "Теорія великого виклику".

"Ювелірна справа почалася з того, що ми зробили кольчугу, але тато нам сказав, що таку роботу потрібно робити зі срібла. Ми це врахували і так зробили перші свої ювелірні вироби з міді, срібла та латуні", – сказав Роман.

Один з братів додав, що хлопці ще з дитинства робили каблучки з міді, нарізали заготовки з мідної труби. "Це не була ювелірка – це був просто інтерес зробити щось своїми руками", – сказав Ігор.



Брати Кочути / Фото MC.Today

"Насправді, я не знаю як ми навчились цього. Коли є бажання та ентузіазм, то ніяких складностей не відчувається, це навіть насолода. Освіта у нас всіх інженерно-механічна, а тут ми обробляємо дорогоцінний метал", – запевнив Юрій.

Він вважає, що їхня особливість – це оригінальний дизайн прикрас. Ідея дизайну з'явилась не одразу, хлопці шукали її протягом двох років.

Як брати потрапили на міжнародний ринок

Сталося це у 2017 році. На той час у них вже була своя ювелірна майстерня, близько 20 співробітників та шоурум в Ужгороді, пише видання MC.Today.

Читайте також! Все почалося з ідеї та невеликого стартового капіталу: історія успіху дизайнерки Юлії Рудницької

"Віденська підприємиця Ека Шабадах прислала нам лист на електронну пошту з пропозицією співпраці. Вона мала досвід в офлайн-продажах і планувала відкрити ювелірний магазин, тому шукала бренди з різних країн", – каже Юрій. Так, результатом співпраці став монобрендовий ювелірний бутік їхньої продукції під назвою Kochut & Eka jewellery в історичному центрі Відня на площі Штефана.

Цікаво, що для вітрин брати спеціально привезли з України підставки з антикварного дерева, рельєфний дуб та камінь. Натомість чоловічу колекцію розташували на іржавому металі.

Як виглядають прикраси братів Кочутів: фото

Але, як наголосив Юрій, без просування в соцмережах і сайту продажі йшли повільно. Тому вони створили сторінки в соцмережах і допомагали з розкруткою. Після цього з’явився постійний потік клієнтів.

Зараз віденський шоурум має близько 20 продажів на місяць, причому, вироби купують не тільки австрійці, а й німці та швейцарці. Після Відня бренд Kochut створив представництва у Казахстані, Чехії та Англії. Щомісяця їм приходить, в середньому, одна пропозиція партнерства від іноземних підприємців та одна – від українських. Натомість в Україні наші шоуруми знаходяться в Ужгороді та Києві.

Як зробити бізнес привабливим для іноземних клієнтів: поради

"Зазвичай продавці франшиз обіцяють, що їх партнери швидко отримають захмарні прибутки. Ми таких обіцянок не даємо. Натомість пропонуємо перспективи та реально крутий бренд з винятковими виробами", – запевнив Юрій.

Ціни на їхні вироби в австрійському шоурумі приблизно в 2,5-3 рази дорожче, ніж в українських. Оскільки частина різниці йде на доставку та розмитнення прикрас, оренду приміщення, податки та інші витрати.

До теми! Як заробити перший мільйон: 28-річний фітнес-підприємець розповів про свій успіх у бізнесі

Брати запевняють, що повинен бути унікальний і якісний товар. Адже доводиться конкурувати з відомими світовими брендами, мас-маркетом та ювелірами, які працюють на цьому ринку в третьому поколінні.

"Нас не надихають маленькі цілі. Ми мріємо, щоб наші прикраси продавались по всьому світу, і впевнені, що досягнемо цього. Щороку наше виробництво зростає на 20-25%. Ми хочемо ділитися із світом красою, яка має свою історію. Це історія про любов до своєї справи та до своєї країни", – підсумував співзасновник бренду.

Як бренд Kochut виробляє ювелірні прикраси: відео