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Від сміху до сліз: 20 курйозних та зворушливих весільних фото, які вас здивують

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Весільні фото / Unsplash

Весілля бувають різними – саме так можна описати ці святкові фото. У добірці є дуже смішні і позитивні кадри, а також щирі та зворушливі моменти, які розчулять кожного. Загалом ці світлини вам точно сподобаються.

Міжнародне товариство професійних весільних фотографів представило захоплюючу колекцію світлин. Професіоналам вдалося зробити весільні фото унікальними – від захоплення курйозних моментів до динаміки руху і щирості емоцій.

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Так, часом на весіллях щось може піти "не за планом", що призводить до весільних фейлів або розчулення гостей. 

Дивіться курйозні та зворушливі весільні фото:

Автор: Марія Бондар
Теги: Фото дня Стосунки Шлюб Сімʼя Курйозні новини
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