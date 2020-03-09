Від сміху до сліз: 20 курйозних та зворушливих весільних фото, які вас здивують

Весілля бувають різними – саме так можна описати ці святкові фото. У добірці є дуже смішні і позитивні кадри, а також щирі та зворушливі моменти, які розчулять кожного. Загалом ці світлини вам точно сподобаються.

Міжнародне товариство професійних весільних фотографів представило захоплюючу колекцію світлин. Професіоналам вдалося зробити весільні фото унікальними – від захоплення курйозних моментів до динаміки руху і щирості емоцій. До теми! Наречена одягла на весілля костюм тиранозавра замість вишуканої сукні: кумедні фото та відео Так, часом на весіллях щось може піти "не за планом", що призводить до весільних фейлів або розчулення гостей. Дивіться курйозні та зворушливі весільні фото: