Від знайомства до спільного життя: 11 стадій у стосунках, які проходять всі пари

Психологи стверджують, що існують стадії зближення чоловіка і жінки, а сам процес розвитку стосунків йде поступово. І лише коли всі стадії пройдені, то наступають гармонійні відносини між закоханими.

Знайомство – це лише перша сходинка до довгих відносин. Щасливі пари проходять певні етапи стосунків, і якщо ваш роман "не такий", значить, ви ще не дісталися до деяких точок, пише Cosmo.

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Психологи назвали 11 стадій розвитку відносин, які проходять всі пари. І все, зазвичай, в різному порядку.

Початок роману

Ваш обранець може бути давнім другом, з яким ви вирішили спробувати зустрічатися, чи колегою, який давно на вас дивиться, чи незнайомою спочатку людиною. Тобто це ваше знайомство та розуміння того, що щось може вийти.

Перше побачення

Цілком можливо, що ви погано його запам'ятаєте через хвилювання, але, принаймні, ви точно справили гарне враження, якщо у вас зародилися стосунки.



Перше побачення / Фото Unsplash

Соціальні мережі

Цей етап зазвичай доводиться на початок відносин, коли ви знаходите в інтернеті сторінку свого партнера, читаєте його пости і коментарі, дивитеся фото тощо.

Обмін жартами в листуванні

Цей момент важливий, щоб ви переконалися в збігу почуття гумору. Можна розповідати анекдоти і при особистому спілкуванні, але сучасний гумор часто базується на картинках та мемах. Тому важливо мати людину, з якою у тебе спільні погляди та почуття гумору.

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Перший секс

Він може виявитися приємним або навпаки – жахливим, але він теж є стадією відносин. Зазначимо, що на будь-якій стадії розвитку стосунків пара може зрозуміти, що їм "не по дорозі" та припинити спілкування.

Колишні партнери

Ти дізнаєшся про них з інтернету або особисто запитуєш у партнера. У будь-якому випадку вам варто розуміти, з ким ви маєте справу і чи варто хвилюватися через колишніх.

Знайомство з батьками

А також друзями і знайомими. Це дуже важливий етап і точно означає серйозність намірів партнерів. До того ж, на таких зустрічах ви точно дізнаєтеся більше один про одного чи навіть якісь сімейні секрети.



Знайомство з батьками хлопця / Фото vecernji.hr

Перша велика сварка

Вона часто починається через дурниці, але в процесі ви можете наговорити один одному багато неприємних речей. Потім ви, швидше за все, помиритеся - і досить довго не будете мати конфліктів. Повірте, через це не варто хвилюватися, адже попереду їх буде ще багато.

Перша відпустка

У відпустку багато хто вирушає з деяким побоюванням: а раптом щось піде не так? Адже ви вперше матимете спільний відпочинок. І зазвичай все проходить відмінно, ви більше дізнаєтеся про партнера, адже постійно лише вдвох. До того ж, ви привозите купу нових вражень і починаєте планувати наступну відпустку.

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Спільне життя

Ви стаєте все ближче, і це питання в якийсь момент виникає. Тоді ви вирішуєте, де саме будете жити разом і які речі взяти з собою. Життя разом точно покаже вам вашого партнера зі всіх сторін і ви впевнитеся, чи добре вам разом.

Звички

Часто хлопці розкидають шкарпетки, а жінки всюди забувають ключі чи ще якісь речі. Можливо, ви будете сперечаєтеся, хто готує сніданок, а хто буде виносити сміття, але це нормально.

Якісь ваші звички не подобатимуться партнеру, якісь – навпаки, але ви будете готові змиритися з недоліками, якщо кохаєте один одного.