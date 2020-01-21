Від звичайного хобі до успішного бізнесу: історія створення українського бренду одягу VOVK

VOVK – це український бренд авторського одягу, створений сімейною парою Тетяною та Віталієм Семенченко. Спочатку Vovk співпрацював з приватними швачками, проте, коли обсяги стали зростати, створив власне виробництво. Зараз бренд має 28 студій одягу у 15 містах.

Засновниця українського бренду одягу VOVK Тетяна Семенченко розповіла про те, як хобі переросло в бізнес і з якими труднощами довелося зіткнутися перед реалізацією її "наполеонівських" планів виданню The Point.

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Історія створення бренду VOVK

"Мій партнер по життю – чоловік Віталій – також і партнер по бізнесу", – сказала Тетяна. За освітою він – учитель фізкультури, все життя займався великим тенісом, а дружина – інженер-технолог харчового виробництва, але ще з дитинства обожнювала шити. З цього все і почалося.

В інституті, паралельно з навчанням, я шила і продавала одяг через соцмережі. Справи йшли непогано, але хотілося чогось більш масштабного. Вже у 2012 році ми відкрили перший магазин, а два з половиною роки тому – власне виробництво. Тоді ж стала активно відкриватися роздрібна мережа,

– розповіла Тетяна.



Тетяна та Віталій Семенченко – засновники бренду одягу VOVK / Фото Pink

Починали вони з двох людей, зараз в колективі – понад 300 людей. Ще є співробітники, які працюють на аутсорс (наприклад, фотографи і моделі), і підрядні компанії.

Чому бренд називається VOVK та які складнощі були в роботі

VOVK – це дівоче прізвище Тетяни Семенченко, а ще дуже легко запам'ятовується. "Хтось говорив, що така назва більше підходить для чоловічого бренду, але я так не вважаю. Для європейця це цілком нормальна назва, яка легко вимовляється і однаково читається на будь-якій мові", – відповіла жінка.

Хто вигадує речі? Теятна зазначила, що всі ідеї – її. "Речі у нас прості, там не потрібно нічого особливо вигадувати. Іноді знаходжу ідеї в інтернеті або підглядаю в зарубіжному мас-маркеті. Я прикидаю – нам потрібно плаття-сорочка, літній варіант, щоб можна було одягнути його в офіс. Роблю начерк, роздруковую фотографію, десь щось домальовуємо або прибираємо і відправляємо конструктору", – сказала вона.

За її словами, найскладнішим було створити команду. Багато хто на ранній стадії розверталися і йшли, навіть на співбесіді, бо не вірили в нашу ідею побудувати успішний бізнес, відкритися в різних містах України.

"Я за те, щоб ростити фахівців усередині компанії. У нас є історії такого зростання. Наприклад, одна жінка 45-ти років прийшла в рітейл стилістом, а через два роки стала регіональним менеджером. Це хороший приклад для тих, хто хоче розвиватися, а не тільки скаржиться на складності", – додала Тетяна.

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На сьогоднішній день у бренду VOVK 26 студій по Україні та інтернет-магазин. Вони представлені в 14 містах: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Луцьк, Херсон, Запоріжжя, Кривий Ріг та Чернігів.

Про стартовий капітал та перший магазин-студію

Тетяна наголосила, що стартовий капітал на момент відкриття першого магазину був 15 000 гривень (мова йде про маленькому магазині в Вишгороді, де спочатку працювала сама Тетяна), Тобто приблизно 2 тисячі доларів на той час. А перша студія VOVK відкрилася біля станції метро "Площа Льва Толстого" в 2013 році перед подіями на Майдані.

"Тканини ми закуповуємо, в першу чергу, в Китаї, на другому місці йде Туреччина, ще Південна Корея. Раніше ми купували деякі тканини також в італійських стоках, але зараз це занадто маленькі для нас обсяги", – сказала засновниця VOVK.

Окрім того, бренд працює за принципом мас-маркету – щомісяця поповнюють асортимент, і ще щотижня отримуютьь кілька нових моделей в продаж.

Коли бізнес окупився

"Мені складно сказати, коли він окупився, так як кожен місяць він щось "з'їдає", і в той же час ми заробляємо. Якщо ми відкриваємо нову студію, то в неї потрібно вкладати якусь суму. Але при цьому якщо на минулий сезон (п'ять місяців) ми замовили 300 кілометрів тканин, то на новий – 600 кілометрів (це приблизно 300 000 спідниць, блуз і суконь)", – запевнила Тетяна Семенченко.

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"Те, що ми можемо без сторонніх інвестицій вкладати наші зароблені гроші в свій розвиток, доводить, що бізнес – прибутковий", – відмітила Тетяна.

Якими якостями треба володіти, щоб відкрити свій бізнес

За словами Тетяни Семенченко, однозначно авантюризмом. "Якщо людина боїться ризикувати, у неї нічого не вийде. Цілеспрямованість, віра в те, що ти робиш – коли ми починали, мало хто в це вірив. Не варто слухати оточуючих. Початківці бренди хочуть все відразу і ставлять шалені ціни. Але головне – це терпіння. Коли воно є, ти розумієш, що так, сьогодні не вийшло, вийде через півроку. І працьовитість", – радить засновниця VOVK.



Тетяна Семенченко / Фото The Point

Окрім того, жінка наголошує, що потрібно розуміти, що якщо у тебе бізнес, то у тебе немає вихідних, відпусток, немає ночей і чіткого графіка. Жаліти себе не можна.