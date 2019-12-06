Відчуття кохання в повсякденному житті покращує самопочуття: дослідження

Дослідження показують, що люди, які відчувають "почуття кохання" – так звані короткі переживання любові та зв'язку у повсякденному житті, мають значно вищий рівень психологічного самопочуття, зокрема і оптимізму.

Дослідники також виявили, що люди з більш високим рівнем почуття любові мають вищі показники екстраверсійності особистості, а люди з нижчими показниками – виявляли ознаки невротизму, передає видання Medical Xpress.

Важливо! Секрет ідеальних стосунків, або 10 звичок щасливих пар

"Відчуття кохання кожного дня концептуально набагато ширше, ніж романтична любов чи закоханість", – наголосили фахівці.



На людину позитивно впливає відчуття кохання в повсякденному житті / Фото журналу "Морс"

Як стверджують дослідники, сильніші переживання відчуваються через "стабільне" кохання у повсякденному житті, а це пов'язано з поліпшенням психологічного самопочуття.

Цікаво! Як досягти гармонії в сімейних стосунках

За результатами експерименту, лише звертаючи увагу на ті повсякденні моменти відчуття кохання, люди можуть підвищити свою обізнаність про загальні позитивні сторони любові в повсякденному житті.

Цей ефект виявляється в дослідженні – експерти запевнили, що "повсякденне життя може бути таким собі "втручанням", яке підвищує рівень відчуваючої любові протягом більш тривалого періоду".