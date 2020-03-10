Відмовилася від коледжу, щоб побудувати багатомільйонний бізнес у індустрії моди: історія успіху

Розпочати бізнес – це завжди ризиковане починання для будь-кого. Але коли Рейчел Лім вирішила створити власну справу в індустрії роздрібної торгівлі, то ставки були особливо великі. Тоді 21-річна дівчина позичила заощадження у мами та відмовилася від коледжу заради свого бренду одягу.

Чому дівчина позичила гроші в мами

"У мене не було грошей, тому я не мала іншого вибору, як піти до мами і попросити позику", – зізналася Рейчел виданню CBNC.

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Це прохання було не в найкращий час для сім’ї. Адже мама Рейчел вже працювала над двох роботах для підтримки сім’ї після того, як криза 1997 року примусово закінчила справу тата з кораблем.

"Це одна з причин, чому я знав, що не можу зірватися. Я не могла її підвести", – розповіла засновниця бренду одягу.



Рейчел Лім з мамою у Сінгапурі / Фото CBNC

Як Рейчел Лім вдалося відкрити бізнес

Лім – одна із співзасновників жіночого модного бренду Love, Bonito, розробленого спеціально для азійських покупців. Багатомільйонна лінійка одягу сьогодні є у жінок від Гонконгу та Австралії до США. Але 15 років тому, коли все тільки починалося, це здавалося неможливим.

Ми з друзями, ми ще в школі завжди думали про способи заробити додаткові кишенькові гроші. Хотіли продавати в Інтернеті одяг, який ми носили лише кілька разів, – відповіла Рейчел.

У 2005 році роздрібна торгівля в інтернеті тільки починалася в Південно-Східній Азії, але захоплення швидко зростало, коли покупці отримали швидкий доступ до технології.

"Люди з Малайзії, Індонезії, Гонконгу тощо почули б про нас з соцмереж чи веб-сайту. Так було тоді, ми зрозуміли, що могли зв’язатись з багатьма різними людьми з усього світу лише одним клацанням миші", – додала Лім.

Створення бренду одягу

Тож, коли підлітки закінчилися продавати власний одяг, вони вирішили збільшити свою гру, зібравши свої заощадження в розмірі 300 доларів та вирішили подорожувати закордон, щоб імпортувати більше.

За словами Рейчел Лім, багато міжнародних брендів задовольняли потреби європейських та американських жінок, які мали дуже різні пропорції тіла, тон шкіри, уподобання та навіть погоду.



Дизайнерська студія Love, Bohito / Фото CBNC

Це породило нову мету для молодих засновників: створити нову модну лінійку одягу, спеціально адаптовану до азійських жінок, з меншими розмірами та більш чітким кроєм. Тому вони надали бізнесу свіжий вигляд, змінивши назву BonitoChico на Love, Bonito і створивши власні дизайни, щоб краще відповідати пропорціям.

Вже у 2009 році, коли Лім було 21, вона покинула коледж, щоб зосередитися на бізнесі на повний робочий день. До неї в той час приєдналися її співзасновниці – Віола та Велда. ″Я розуміла, що мені потрібно зосередитись на одному”, – сказала Лім.

Як зараз працює бізнес з виробництва одягу

У 2014 році Велда відійшла від бізнесу, але Віола залишилася на місці і до сьогодні працює членом правління.



Співзасновниці бренду Love, Bohito / Фото CBNC

Тим часом Лім зарекомендувала себе як обличчя бренду та однією з впливових жінок-підприємців у Південно-Східній Азії. У 2016 році, у віці 28 років, вона увійшла до топ 30 найуспішніших людей до 30 років. А в січні 2020 року вона зустрілася з прем’єр-міністром Сінгапуру, щоб обговорити стартапи в місті-державі.

На сьогодні бізнес зібрав понад 10 мільйонів доларів від інвесторів. Але Лім сказала, що справжній виграш довів мамі, що її азарт окупився. "Поступово я їй повертала кошти. Для мене пріоритетом було те, що їй не потрібно буде працювати на різних роботах", – відповіла Рейчел.