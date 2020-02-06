Як зберегти стосунки на відстані: корисні поради

Досить часто закохані до нестями люди мають стосунки на відстані. Чи варто бути парою, якщо ви далеко один від одного та як можна зберегти такі стосунки – читайте у нашому матеріалі. Але головне – щоб ви дійсно відчували любов, але ж справжнє кохання не боїться ні часу, ні відстані.

Чи варто мати відносини на відстані та як їх зберегти? Порадами поділилися психологиня Наталія Братасюк у коментарях "Сім'ї 24".

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За її словами, у сучасному світі стосунки на відстані простіше підтримувати завдяки інтернету. Так, пари можуть спілкуватися чи не щодня.

"Щоб відносини були емоційно наповненими, важливо мати певні спеціальні знання про такі стосунки. Так, важливо розуміти, як можна потурбуватися про партнера на відстані, як зберегти інтерес до себе і викликати емоції. Робіть якусь спільну справу – до прикладу, переглядайте фільми, обговорюйте книги чи музику по телефону або скайпу", – сказала Наталія Братасюк.



Часто говоріть по телефону або листуйтеся в соцмережах / Фото Poradum

Психологиня наголошує, що люди часто бояться втратити партнера на відстані, якщо вони сваряться, але це, навпаки, може сприяти тому, що все виглядатиме більш реально. "А ще не скигліть партнеру, беріть паузи та вмійте прийняти паузу від партнера", – додала вона.

Експерти зі стосунків запевняють, що у будь-яких відносинах важлива щирість і чесність. Особливо це стосується людей, які живуть в різних містах.

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Кілька порад, які допоможуть зберегти стосунки на відстані

Дивуйте один одного

Нехай відстань між вами не буде перепоною для тісного спілкування, симпатії і подиву один одного. Намагайтеся додати романтики у ваші регулярні розмови по телефону і повідомлення.

Нехай це будуть повідомлення поза розкладом, якісь веселі речі, приємні несподіванки і нагадування про себе. Так ви почуватиметесь ближче один до одного. Або зробіть сюрприз та приїдьте до коханої людини в інше місто на вихідні.

Проявляйте довіру

Ви ж знаєте, що ваш партнер зайнятий роботою, а тому не варто в ньому сумніватися. Навіть якщо у нього не вийшло зателефонувати вчасно, то він має мати певні причини. Пам'ятайте, що ревнощі – найбільший ворог любові, тож нехай ваші відносини на відстані виявляться сильнішими за них.

Підтримуйте сексуальне життя

Звичайно, вам буде дуже бракувати близькості і дотиків, але життя на цьому не закінчується, тому використайте вашу фантазію. З творчістю підійдіть до питання відсутності сексу і скористайтеся сучасними можливостями: спробуйте секс по телефону, навчіться писати еротичніСМС тощо – все це розкриє вас з нової сторони і внесе різноманітність у відносини.