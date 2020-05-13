Відпочинок та ігри для дітей вдома: поради, які допоможуть зробити малечу щасливою

Представництво UNICEF Ukraine поділилося корисними порадами для батьків, які допоможуть зменшити стрес і тривожність у дітей та зробити їх щасливим.

У брошурі від UNICEF Ukraine розповідається про конкретні веселі активності й ігри, які допоможуть заспокоїти дитину, контролювати її емоції та посилити відчуття захищеності.

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"Ми всі переживаємо непрості, напружені часи. Як батьки, ви можете відчувати стрес, хвилювання, розчарування, розгубленість та втрату зв’язку зі звичними джерелами підтримки. Під час пандемії COVID-19 ваші діти, імовірно, відчувають те саме, хоча ці почуття можуть проявлятися в них по-іншому", – запевнили автори.

Тому батькам варто пам’ятати, що в реагуванні на стресові події діти дивляться на дорослих. Саме обговорення з дітьми їхніх страхів, спільні релаксаційні вправи, навчання створення відчуття комфорту можуть допомогти зменшити тривожність.

Завантажити документ UNICEF Ukraine з порадами можна за посиланням.

Дивіться фото-поради для дітей від UNICEF Ukraine