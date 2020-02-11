Відпочинок та контроль бізнесу: важливі секрети, як подорожувати та працювати одночасно

Денис Логвиненко – директор рекламного агентства Havas Digital Kyiv вже відвідав понад 250 міст та кілька країн. Він продовжує подорожувати світом, попри напружений графік роботи. Тож, якщо ви не хочете проводити літо в офісі немає, ви можете відправитися у подорожу, не відриваючись від роботи.

Денис розповів виданню Inspired, як йому вдається так часто бувати за кордоном і вести при цьому бізнес.

Цікаво! Робота вдома: кілька секретів, як стати успішним фрілансером

"Я подорожую приблизно 20 разів на рік. Це як робочі поїздки, так і особисті. Є подорожі, що прив’язані до дат: бізнес-тріпи, фестивалі, новий рік, день народження. Всі решта спонтанні − просто дивлюсь, де є вільні дати і куди можна поїхати. З приходом лоукостерів можу прокинутися і полетіти в іншу країну замість сидіти на одному місці", – сказав чоловік.



Денис Логвиненко / Фото Inspired

За його словами, тривалість подорожей залежить від дистанції. Якщо летиш в Азію чи США, потрібно 2-3 тижні мінімум, бо летіти 14 годин. Якщо це Європа і політ займає 2-3 години, можна сміливо їхати на 3-4 дні.

Денис поділився улюбленими містами в Європі: Берлін і Дрезден в Німеччині, Барселона в Іспанії, Лісабон і Порто в Португалії, Лондон у Великій Британії, у США – Нью-Йорк і Чикаго.

Подорожі сприяють розвитку бізнесу

"Вважаю, що подорожі не заважають бізнесу, а навпаки, допомагають не вигорати, бути зарядженим і заряджати інших людей", – наголосив Денис Логвиненко.

Він наголошує, що не можна мотивувати команду слідувати за собою чи бути кілька років разом з тобою в бізнесі, якщо ти не маєш енергії та сил. Подорожі впливають на твій настрій і сприйняття. А такі речі в команді передаються ланцюговою реакцією.



Денис Логвиненко на відпочинку, але слідкує за роботою команди /Фото Inspired

Як подорожувати і не випадати з робочих процесів

Подорожувати і контролювати всі процеси команди і бізнесу допомагають декілька важливих факторів:

професійна команда;

налагоджені процеси;

довіра і делегування.

"Був час, коли я будував офіс в іншій країні й перебував там по 2-3 тижні. В основному я проводив час із клієнтами, зустрічався з новими людьми, розвивав бізнес і віддалено керував командою в Україні", – додав чоловік.

Денис розповів, що він майже постійно онлайн, тож місце його перебування не має значення для того, щоб проконтролювати всі процеси. "Робота − не там, де офіс, а там, де можуть мене знайти", – вважає директор модельного агентства.

Цікаво! Як стати мільйонером за 5 років: дієві кроки

Важливо завжди бути на зв’язку

У тебе має бути хороший девайс, що довго тримає батарею, або додатковий спосіб підзарядки. "У мене стоїть Basecamp для проєктних завдань, Telegram для швидкої комунікації, Google-пошта та календар, що нагадує, які дзвінки і зустрічі не можна пропускати", – поділився Денис Логвиненко.

Він запевняє, що необхідно перевіряти всі додатки три рази на день: зранку, в обід, увечері. Головне – створити умови, щоб усі розуміли, що ти завжди доступний – ти в режимі роботи тоді, коли й твоя команда.



Денис Логвиненко під час подорожі / Фото Inspired

Хто може працювати віддалено? Усі, хто не прив’язані до місця, всі креативні спеціалісти можуть так працювати. Менеджменту це можна робити тільки тоді, коли компанія зріла.

"Я з тих керівників, яких більше цікавить результат, ніж формальність. У нашому агентстві гнучкий графік початку робочого дня. У всіх різні біоритми, тому головне знати свої задачі і дотримуватись дедлайнів", – відповів директор Havas Digital Kyiv.

7 лайфхаків для тих, хто хоче працювати в подорожах

Побудуйте роботу в команді так, щоб знати задачі наперед і бути на зв’язку.

Переконайтеся, що ви підписали всі потрібні документи до від’їзду.

Перевірте, чи в країні, до якої подорожуєте, не заблоковано основні сервіси, з якими будете працювати.

Перевірте свій мобільний тариф або подумайте про покупку місцевої sim-карти.

Зателефонуйте в банк заздалегідь, якщо плануєте покупки, щоб уникнути блокування картки.

Знайдіть найближчий lobby bar з хорошим інтернетом, якщо вільний інтернет – це проблема для країни.

Не оновлюйте всі програми під час поїздки, це забирає багато ресурсів телефона і він швидко розряджається.

Читайте також! Як заробляти гроші на хобі: корисні поради

Денис Логвиненко подорожує частіше з ручною поклажею. "Все, що купую в поїздках (речі, сувеніри, тощо), пакую і відправляю поштою в Київ. У цьому допомагає DHL тощо. Це комфортніше, ніж тягнути все на собі, і допомагає легко планувати переїзди з міста в місто", – сказав чоловік. Житло бронює, коли купує квитки чи вже за фактом прильоту. Використовує сайти Airbnb, booking.com, Hotels Tonight.