Сім’я Молчанових у 2018 році заснувала власну виноробню "Сливино". Зараз родина активно збільшує своє виробництво: володіючи виноградником на 500 кущів, вони вже заклали нових насаджень на 6 гектарів. Як підприємці отримали ліцензію та відкрили сімейний бізнес – читайте у матеріалі.

Історія створення сімейного бізнесу

Cім’я Молчанових почала свій бізнес з виробництва та продажу бутельованої води. У цій галузі вони й досі утримують лідерські позиції на Миколаївщині, пише Економічна правда.

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Але вже у 2012 році Молчанови вирішили спробувати посадити виноград на 2 гектарах землі, які були вільними поруч з підприємством.

"Ми вирішили трохи проекспериментувати та у 2012 році висадили кущі сапераві, каберне, одеський чорний, шардоне, піно грі, піно нуар та інші. Уже в 2016 році ми вперше зібрали врожай та зробили чудове вино", – коментує Георгій Молчанов.



Виноробня Сливино / Фото Економічна правда

Тому сім’я вирішила заснувати власну виноробню. Якраз на той час у 2014 році в них виноградник вже почав приносити перші плоди.

Як виникла ідея виноробні? Cім’я Молчанових надихнулась історією Анатолія Бредіхіна, який володів виноградником неподалік від них. Його виноробня стала найбільшим винним шато століття тому, проте, на жаль,згодом його зруйнували.

Тому вшановуючи пам’ять Бредіхіна, сім’я Молчанових збудувала свою виноробню "Сливино" у стилі ХІХ століття. Цікаво, що одне з їхніх вин носить назву "Скарби Бредіхіна".



Вина сім'ї Молчанових / Фото Економічна правда

Як сім’я організувала виноробний бізнес

На жаль, перші плоди виногаду з’їли шпаки. Проте, Молчанові не розгубились та після цього встановили сигналізацію: з 6 ранку вони транслюють запис криків диких птахів, які відлякують шпаків. Після цього господарі збирають з одного куща винограду в середньому від 5 до 15 кілограмів плодів.

За рік підприємство виробляє близько 3 тонни вина. Наростити потужність планують за 5 років, коли почнуть плодоносити нові насадження.

Як виготовляють вино?

Молчанови стверджують, що процес виготовлення вина на "Сливино" ручний, із механізмів є лише подрібнювач і прес. Виноградне сусло настоюється і освітлюється в нержавіючих ємкостях, у них же знімають і дріжджовий осад.



Михайло Молчанов / Фото Економічна правда

Далі вино переливають у дерев’яні бочки, зберігають у погребі, після чого розливають у пляшки.

Ліцензію виноробня "Сливино" отримала лише у 2018 році (для того, щоб оформити ліцензію, потрібно було 5 документів, 30 днів і 780 гривень щороку). А продають продукцію підприємці на виноробні або через сайт.

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Цікаво, що один із напрямків бізнес-плану підприємства Молчанових – розвиток агротуризму. На "Сливино" проводять винні дегустації. Сім’я навіть хоче збудувати готель для туристів.

Як каже співвласник виноробні Георгій Молчанов, крафтове виноробство в Україні "переживає лише добу Просвітництва": українські виробники тільки "тренуються працювати в легальному полі".