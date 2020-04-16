Вірусне відео: 88-річна бабуся показала, як потрібно святкувати день народження в самоізоляції

88-річна бабуся Норма Грегоріо довела, що карантин і самоізоляція не перешкода для святкування дня народження. Жінка записала відео, як вона провела свято, і воно одразу стало вірусним.

З нагоди 88-річчя Норми Грегоріо її внучка Джессіка замовила їй доставку торту, бо не могла відвідати бабусю особисто через карантин.

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У відповідь бабуся відправила родичам відеозвернення, в якому показала, як співає Happy Birthday сама для себе та задуває свічки.

"Коли вона отримала торт, то вирішила записати відео і відправити це нам. Я подумала, що це виглядає мило, тому завантажила його на свій TikTok. І тепер мільйони людей дивляться, коментують і поширюють це відео", – сказала дівчина.

Дивіться відео, як бабуся святкувала день народження в самоізоляції



Джессіка сказала своїй бабусі, що отримує повідомлення з усього світу з побажанням їй щасливого дня народження. "Вона не повірила мені, подумала, що я жартую. Я також сказала їй, що Міллі Боббі Браун з серіалу "Дивні дива" бачила відео", – додала внучка.

Проте бабуся не засоромилася, вона взагалі, за словами Джессіки, любить увагу. Тож коли внучка назвала її зіркою, бабуся лиш відповіла, що вона не зірка, а галактика.