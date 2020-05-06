Вісім типів чоловіків, яких завжди уникатимуть жінки

Кожна людина має свої плюси та мінуси, але деякі риси характеру та манери поведінки можуть відлякувати чи дратувати інших людей. Існує кілька типів чоловіків, які не подобаються жінкам та яких не розглядатимуть для серйозних стосунків.

Портал Thought Catalog Дасія Рікетса описало кілька типів чоловіків, яких не всі жінки можуть витримати і за яких не хочуть виходити заміж.

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Чоловік-дитина

Це тип чоловіка, який не може самостійно прийняти рішення, та приймає занадто близько до серця те, що жінка не згодна з його думкою. Також він може ображатися, якщо дівчина довго не відповідає на його повідомлення. Тому жінки не хочуть заміж за такого чоловіка, який з будь-якого несуттєвого конфлікту влаштовує істерику.

Бодібілдер

Звичайно, чоловік в прекрасній фізичній формі – це добре. Але не тоді, коли милування своїм тілом переходить в манію, і чоловік не може прожити і кілька годин без селфі в дзеркалі, а всі його розмови зводяться до захоплення своїми досягненнями в залі. З таким хлопцем жінка не відчуває себе коханою і не завжди захоче пов'язувати з ним життя.

Мамин синочок

У любові до матері і сім'ї немає нічого поганого, та й багато жінок вважають, що якщо чоловік поважає свою маму, то буде поважати і дружину.

Але якщо під час сварки з жінкою чоловік дзвонить за порадою до мами, в дорослому віці бере в неї гроші та пропонує дівчині порадитися з його матір'ю в різних питаннях, то це відштовхує. Жінка не захоче продовжувати з ним стосунки, якщо той не зміниться.



Жінкам не подобаються чоловіки, які, маючи проблеми, біжать до мами / Фото Gay

Невдаха

Жінці також не захочеться вибудовувати довгострокові відносини з чоловіком, який не може прийти на допомогу, коли жінці це необхідно, який не працює, а живе за рахунок батьків чи весь день грає у відеоігри.

"Поганий хлопець"

Багатьох жінок спочатку привертають небезпечні чоловіки. Але коли справа йде до серйозних стосунків і шлюбу, жінка починає сумніватися, чи потрібен їй чоловік з кримінальним минулим, чи який може підняти руку на жінку тощо. Кожна дівчина хоче відчувати себе в безпеці поруч з коханим.

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Зрадник

Жінка може точно не знати про те, що у її чоловіка є хтось на стороні, проте деякі ознаки його поведінки можуть свідчити про зради. Наприклад, коли він говорить по телефону і йде в іншу кімнату, коли не хоче, щоб жінка йшла з ним на якусь вечірку, коли в його машині випадково знаходяться різні жіночі речі (косметика, аксесуари). За такого чоловіка жінки не поспішають виходить заміж та мати довгострокові серйозні стосунки.



Жінки не захочуть заміж за чоловіка-зрадника / Фото Actualnoe

"Чоловік-вічні-питання"

Звичайно, жінкам подобається, коли чоловік цікавиться її думкою, але коли він постійно ставить питання про все і завжди, це починає дратувати. Наприклад, питання "Чи можна тебе поцілувати?", "Чи можемо ми зайнятися сексом?", "Все нормально?" тощо виводять жінок з себе. Дівчатам подобаються розумні та впевнені в собі чоловіки.

Занадто владний чоловік

Жінок відлякує, якщо чоловік намагається контролювати її життя, не хоче, щоб вона виходила з дому без нього та дзвонить вам кожні 10 хвилин, якщо вона зустрілася з подругами. Психологи запевняють, що у жінки, як і в чоловіка, має бути особистий простір.