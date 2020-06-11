Через пандемію коронавірусу тисячі наречених по всьому світу скасували весілля чи перенесли святкування на іншу дату. Втім було й чимало тих, хто підійшов до цієї події креативно, відтак, церемонії відбувалися в онлайн-режимі чи навіть на парковці в автомобілі. Але в Україні, попри COVID-19, весільний сезон розпочався, і вже є багато замовлень.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла власниця весільного агентства Wedisson event by J.Serebryanskaya Юлія Серебрянська.

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Вона також відзначила, що, на жаль, багато наречених перенесли весілля на інші дати. І це вплинуло на загальні емоції, атмосферу планування свята.

За словами Юлії Серебрянської, пари звертаються в агентство за пів року – рік до церемонії. "Ми планували і думали, що все буде добре", – зазначила вона.

Дівчина зауважила, що в однієї з пар мало бути весілля 7 червня, але його перенесли на 2021 рік. І додала, що загалом 70% весіль відбудуться вже в наступному році. Адже є моменти, на які не можуть вплинути в агентстві. Передусім мовиться про відкриття кордонів з іншими державами.

Багато людей запрошено з інших країн, наприклад, Німеччини, Польщі, Італії. Імовірно, що вони не зможуть бути присутніми. Тому переносимо такі весілля на наступний рік,

– пояснила Юлія Серебрянська.

Новий формат весілля

Вона розповіла, що у 2020 році стають популярнішими весілля маленьких форматів. Відтак, все частіше з'являються запити на проведення святкуванні з кількістю людей до 25 людей. Також на 12 людей – це камерні, сімейні весілля з батьками і найближчими людьми.

"Це класний формат, рухаємося поки в цьому напрямі", – наголосила власниця весільного агентства



Юлія Серебрянська / Фото Wedding magazine Ukraine

Однак Юлія Серебрянська не думає, що такий формат стане трендовим. За статистикою, середньостатистичне весілля – це 45 – 50 гостей. На її думку, це та кількість, яка зберігатиметься і надалі.

І зауважила, що наразі небагато пар, які обирають мінімальну кількість гостей. Тобто, 50 людей – це, мабуть, найбільш оптимальний варіант для весіль.

Дівчина відзначила, що в тих пар, які погоджуються на сімейні весілля, немає страху, і розсіялась паніка. Також наголосила, що агентство під час планування святкування дотримується правил і вимог МОЗ. Відповідно, в цьому напрямі працюють з ресторанами.

Думаю, що остерігатися не варто. Тим паче, що весілля, які відбуваються зараз, це святкування в сімейному колі. Всі й так зустрічаються зі своїми близькими у повсякденному житті,

– наголосила власниця весільного агентства.

Дивіться відео: коментар Юлії Серебрянської про весільний сезон в Україні

Проведення весіль в інших країнах

В Україні на реєстрацію шлюбу дозволено приходити з мінімальною кількістю людей, а головними атрибутами та трендом весіль-2020 стали не тільки обручки, а й маски.

У Боснії та Герцоговині на час карантину реєструвати шлюби було заборонено. Лише нещодавно в країні нарешті дозволили проводити весілля. Але наречені та гості обов'язково мають мати маски на обличчі.

В Ізраїлі дозволили відновити церемонії з 14 червня. Щоправда, формат весілля зміниться. Гостей та наречених зобов'язують носити маски, дотримуватися дистанції. А столики під час святкування мають розташувати на відстані двох метрів. На свято можна запрошувати не більше, ніж 200 людей.



Весілля в умовах карантину / Фото HotWed