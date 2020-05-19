Врятує від нудьги: 6 справ, які потрібно зробити з другою половинкою

На початку стосунків партнери захоплені один одним та хочуть багато часу проводити разом, проте згодом з’являється рутина і парі може ставати нудно. Вони відмовляються від незвичних ідей в обмін на комфорт та безпеку. Як тоді повернути іскру в стосунках – читайте у нашому матеріалі.

Як розповіли психологи виданню Yourtango, цей процес називають "звиканням". Після того, як ви деякий час зустрічалися зі своїм партнером, ви стали більше про нього знати і тепер менше нової інформації отримуєте.

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Так, багато пар не усвідомлюють, скільки проблем виникає в їх стосунках через звикання чи нудьгу. Але це можна змінити. Якщо ви хочете щасливо залишатися разом на тривалий час, вам потрібно перебудувати свої звички.

У дослідженні Артура Арона з Університету Стоні-Брука взяли участь 53 подружні пари, яким дали обрати собі зайнятість: нову і цікаву або приємну, але звичну для них. Пари мали виконувати це щотижня півтори години протягом наступних десяти тижнів. Згодом з’ясувалося, що ті партнери, які спробували нові та захоплюючі речі, були найбільше задоволені стосунками.

Після цього Арон провів друге дослідження майже через десятиліття, в якому подружні пари мали виконати або нудне завдання – ходіння вперед і назад, або захоплююче завдання – ходити, долаючи різні перешкоди. І знову виявилося, що пари, які виконували захоплююче завдання, були щасливі один з одним.

Тож, секрет збереження довготривалих стосунків здоровими, щасливими та цікавими полягає у тому, щоб повернути пригоди у ваше спільне життя.

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Тому ми підготували для пар, які відчувають нудьгу в стосунках, кілька цікавий ідей, які можна зробити вдома.

Подивіться щось вдвох

Звичайно, ви разом дивитесь телевізор та фільми. Але спробуйте це зробити лише вдвох: без дітей, без гаджетів, без сидіння далеко один від одного. Просто оберіть цікавий фільм чи шоу, сядьте поруч та візьміться за руки і насолоджуйтеся приємним вечором.



Пара дивиться фільм / Фото Freepik

Повторіть перші побачення

Тренер з стосунків Мелінда Карвер каже, що парам необхідно повернутися до тих часів, коли вони найбільше подобалися один одному. Знайдіть хвилинку і згадайте свої перші побачення. Ви пам’ятаєте, що ви одягли на зустріч? Які перші слова сказали один одному? Де було ваше перше побачення? Після цього відтворіть кілька перших зустрічей, це точно зблизить вас один з одним.

Разом займіться новим хобі

Хобі та інтереси змінюють ваші відносини. Спробуйте знайти щось, що цікавить вас обох. Захоплення дозволяють вам та вашому партнерові краще розуміти один одного. До прикладу, займіться фотографією та робіть світлини один одного, чи візьміть майстер-клас з приготування їжі, а потім запросіть своїх друзів на страву, яку ви раніше не готували, чи займіться спільними походами та вивчіть місцевість, де ви живете тощо.

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Дослідження показують, що навчання нових речей разом, посилює зв’язок у стосунках. Пам’ятайте, що не має значення, чим ви займаєтесь. Важливо лише те, що ви робите це разом і отримуєте задоволення.

Пограйте в гру

Ігри – це весело і завжди чудово знімає стрес. Але це не обов'язково означає, що вам потрібно грати в карти або настільну гру.

Ось декілька класичних прикладів ігор, щоб спробувати пограти разом:

Гра вимагає, щоб ви поставили питання, яке починається з "Чи ти хотів/ла ...", після чого слід придумати щось цікаве. Сценарії, які ви озвучуєте, повинні бути творчими, щоб зробити гру цікавою. Це допоможе краще дізнатися партнера.

Є ще чудова гра для любителів музики. Один партнер цитуватиме рядки, а другий повинен здогадатися, з якої це пісні. Гра може поширюватися на класичні фрази з фільмів. Ви можете зробити гру захоплюючою, створивши покарання за неправильні здогадки.



Влаштовуйте цікаві ігри з партнером / Фото girlsaskguys

Вийдіть із зони комфорту

Однією з причин нудьги є те, що вам обом стало занадто комфортно разом. Тож, раз у раз розширюйте свій досвід, роблячи щось нове. Ви можете піти на пробіжку зранку в суботу або піти в похід, щоб просто подивитися краєвиди міста.

Просто зробіть щось разом. Чим божевільніша активність, тим краще. Ви отримаєте приплив адреналіну та дасте новий поштовх своїм стосункам.

Спробуйте щось нове в ліжку

На жаль, секс – це перше, що змінюється в гіршу сторону, коли стосунки тривають довго, а обов'язки збільшуються. Так, рутинне життя може зменшити пристрасть між вами. Проте дослідження показують, що пари, які займаються сексом хоча б раз на тиждень, мають більше щастя та задоволення від своїх стосунків.

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Як заявляє експертка зі стосунків Джессіка Максвелл, ваше сексуальне життя – це сад, який потрібно поливати і доглядати, щоб підтримувати його у стані. Тому ми радимо спробувати нові речі в ліжку, про які ви, напевно, давно говорили, але не наважувалися. Наприклад: