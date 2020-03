Все почалося після Майдану: як виникла ідея створити "Кураж Базар" та яка там конституція

Альона Гудкова – засновниця та ідеолог благодійної барахолки "Кураж Базар". Команда провела вже близько 40 фестивалів барахолок і подолала рубіж в 10 мільйонів гривень, які перерахувала на благодійність.

Як все починалося та чому саме така назва

Альона Гудкова розповіла виданню "Сегодня.LifeStyle", що вони вирішила створити "Кураж Базар", тому що в Києві на той момент не було класних керованих барахолок.

"В дитинстві моя бабуся возила мене на Сінний ринок. Там ми продавали різні непотрібні речі. Ця атмосфера продавців зранку, їх кава з коньяком, хто що кого купить тощо – для мене це завжди було дуже цікаво", – зізнається засновниця "Кураж Базару".

Вона додала, що прийняла рішення займатися благодійністю, коли почалася війна і коли побили студентів на Майдані.

Я ніяк не могла заспокоїтися і не могла в це повірити. У мене тоді з’явилося величезне бажання віддавати. Я взагалі бачила себе волонтером. Але мені сказали, що волонтерство – це не моє. І якщо у мене є така серйозна амбіція зайнятися благодійністю, то краще зробити що-небудь масштабніше, ніж просто "нарізати бутерброди". Ось так і народилася ідея створення барахолки,

– сказала Альона.

Спочатку ці благодійні барахолки називалися The New Old.



"Кураж Базар" / Фото platfor

Конституція "Кураж Базару", яку команді не можна порушувати

За словами засновниці "Кураж Базару", їхня конституція – це закритий документ, у якому є певна кількість правил, які команді не можна порушувати.

"У нас виплачується премія за результатами KPI – наскільки кожна людина впоралася зі своїми завданнями. Навіть якщо все було виконано якісно, ​​але була порушена конституція, то бонуси не покладаються", – розповіла Альона.

У конституції компанії написано, що вони не працюють з "мудаками" – людьми, які викликають сумніви у своїй порядності, "охайності", твердості думки. Для Альони Гудкової енергія людини набагато важливіше його навичок: якщо він розумний, то досвід придбає дуже швидко.

Жінка розповіла, що спочатку було складно розвивати цю справу. Тому що доводилося пояснювати, чому вони відкрито підтримують ЛГБТ-спільноту (вони були першим фестивалем, який підтримав Марш рівності, і запросили всіх на afterparty, – "Сім'я 24").

Про екологію в "Кураж Базарі". "Ми також дотримуємося трендів: прибрали пластикові пакети з барахолки ще минулого року, заборонили продавати хутро, у нас немає пластикових трубочок на фуд-корті", – сказала засновниця.

Скільки готується один фестиваль? Команда починає обговорювати все за пару місяців до події. А активно готує вже за три тижні. Вони закінчують попередній фестиваль і практично одразу беруться за новий.

Як набирали людей до команди? За словами Альони Гудкової, команда має вільний графік і можна працювати з дому. "Але цим рідко хто користується, тому що у нас дуже класний командний дух. У нас є дні, коли ми не працюємо, а дивимося, наприклад, кіно про івент-менеджмент, їмо", – зізналася жінка.

"Я не підбирала людей за віком. У нас наймолодшій дівчинці 20 років, найстаршій – 54. Я вибираю виключно за цінностями. Я навчаю і "вирощую" вже тих, у кого є гарний інтелектуальний і ментальний розвиток, які не ображатимуться на мене, якщо я робитиму зауваження. Цього року з'явилося нове правило: якщо почую плітки за спиною – звільню, навіть якщо це буде дуже крута людина", – запевняє Гудкова.