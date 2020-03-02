Все почалося з ідеї та невеликого стартового капіталу: історія успіху дизайнерки Юлії Рудницької

Перед тим як відкрити власну лінію одягу, Юлія Рудницька довго вчилася, а потім працювала для брендів Андре Тана та Анни Сєдокової. Але лише після декрету вона вирішила створити бренд. А все почалася з ідеї, створення невеликої колекції, чіткого плану і зовсім невеликого стартового капіталу.

Як перемогти в конкуренції навіть з найбільш розкрученими зірками, які зараз запускають свої бренди – розповіла засновниця бренду RUD_brand в інтерв'ю виданню "Сегодня. LifeStyle".

Цікаво! Її плаття одягали Кароль, Порошенко та Джексон: як українська дизайнерка підкорює світ

Шлях дизайнерки починався в команді Сєдокової

"Я побачила пост в інстаграмі Сєдокової про те, що вона шукає дизайнера і запускає свою марку одягу. Я вирішила ризикнути і спробувати: відправила їй пару ескізів. Через кілька днів вона відповіла, що їй сподобалися мої ідеї, дала мені ще одне завдання, потім вже в одному з київських кафе ми зустрілися, поговорили і намітили подальший план роботи", – розповіла Юлія.

Вона розповіла, що практично вся робота велася онлайн, адже тоді Анна жила на дві країни (співачк тоді жила в США). Тому все було заточене під американську стилістику, яка на той час була популярною: речі оверсайз, неонові кольори, спортивний шик були в новинку.

Як з’явилася ідея відкрити власний бізнес

Юлія Рудницька закінчила співпрацю з Сєдоковою через декрет. Це більшою мірою і стало відправною точкою для початку власного бізнесу.



Дизайнерка Юлія Рудницька / Фото "Сегодня"

"Минуло два місяці після пологів і я зрозуміла, що не можу без руху, мені потрібні мої тканини, викрійки. Мій чоловік і бабусі з дідусями допомогли. Тоді ж я вирішила повернутися до модного бізнесу і ризикнула, створивши невелику колекцію. У моїх друзів була крамничка в одному з торгових центрів, ось я і віддала речі їм на реалізацію. Паралельно запустила і сторінку в інстаграмі", – розповіла дизайнерка.

Скільки коштів Юлія вклала в запуск бренду?

За словами Юлії Рудницької, 500 євро – це були всі її особисті заощадження. Половину витратила на тканини, а половину на саме виготовлення, в результаті вона відшила близько 10 речей в декількох розмірах.

Читайте також! Осадча, Сумська та Джамала: хто носить український етнобренд Юлії Магдич та як він створювався

Скільки зараз людей у вашій команді?

"П'ятеро людей, на аутсорс я працюю з двома невеликими виробництвами, які шиють нам уже партії. Вони надсилають мені і зразки, ми вносимо корективи і тоді вже тиражуємо. У нас також є в'язальний цех. Надалі, до речі, планую перейти до виготовлення сумок", – поділилася дизайнерка.

Які тканини обирає дизайнерка

Юлія розповіла, що намагається замовляти матеріали, що відповідають світовим стандартам, – з Італії, Туреччини, Німеччини. З українськими тканинами складніше, мовляв, їх виробляють більше господарського призначення.

"Закордонні тканини – одна з причин, чому дизайнерський одяг дорогий. Гарна річ повинна бути якісною, і вона просто не може коштувати дешево. Візьмемо, наприклад, нитки. Можна купити німецькі, дорогі, а можна дешеві – китайські, і це дуже вплине на кінцевий продукт і на його вартість", – сказала Юлія.

Що обирають клієнти

За словами дизайнерки, українські дівчата поділяються на два типи: є ті, хто не стежить за модою, їм важливий комфорт, щоб було тепло і довго носилося, а є й дівчата, які намагаються слідувати трендам.

"В Україні теж поки не всі сприймають ідеї скандинавського стилю і тренд на мінімалізм, хоча позитивний навчальний вплив блогерів, звичайно ж, відчувається. Поки покупниці не поясниш, як це носити, де обіграти, як застебнути, як зачепити – вони навіть не візьмуть приміряти, всі хочуть звичну форму", – додала дизайнерка.

Які характерні особливості бренду RUD_brand? Бренд Юлії Рудницької має зрозумілі і лаконічні форми, стримані кольори, але з певними фішками: складками, защипами, манжетами тощо.

На що краще кидати сили – оффлайн продаж чи розкручування бренду через соцмережі? "Я почала свій шлях одночасно з просуванням і там і там. І зараз прибуток надходить 50 на 50 від цих напрямків. З мого досвіду, навіть в епоху діджиталізації не потрібно забувати про оффлайн. Людині важливо завжди прийти, помацати, зрозуміти, що за тканина, поміряти, за фото ж всіх нюансів не зрозуміти", – сказала Юлія.

Окрім того, в інстаграмі дівчата, що демонструють модель одягу, можуть мати зовсім іншу статуру, ніж покупниця.

До теми! Як заробляти гроші на хобі: корисні поради

Тому все повинно йти паралельно. "Я замовляю рекламу в інстаграм, але і "сарафанне радіо" ніхто не відміняв. Лояльний клієнт скаже своїй подрузі, і так чутка піде далі. Тому я намагаюся з кожним спілкуватися, приділяти час", – додала дизайнерка.

Зауважимо, що бренд RUD_brand, як і більшість світових брендів, намагається слідувати екологічності. Вони закупили спеціальні біорозкладні пакети та завжди працюють тільки з екошкірою.

Як дизайнерка встигає розвивати бізнес і виховувати сина

"Мій чоловік працює вдома і може приділяти час дитині. Допомагає і те, що коли я налаштувала процес роботи, то можу один робочий день і пропустити. Я вчуся розмежовувати сфери свого життя, і коли приходжу додому, не займатися роботою, хоча і не завжди так буває", – розповіла Юлія.

І додала, що вдома чекає усміхнений син і всі робочі негаразди якось забуваються. "Більшість психологів стверджують, що дуже важливо жити сьогоднішнім днем, не заглядаючи в майбутнє, та й в минулому особливо не копатися – ось і я намагаюся дотримуватися цих порад", – підсумувала дизайнерка.