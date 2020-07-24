Ще чотири роки тому четверо друзів вирішили почати власну справу та відкрили майстерню авторських товарів WoodPresent. Спочатку займалися виробами з дерева, а пізніше почали використовувати також скло, метал та шкіру. Історію успіху чотирьох друзів – читайте у матеріалі.

Менеджер проєкту Наталія Боярська розповіла історію успіху WoodPresent та дала поради щодо відкриття власного бізнесу, пише видання EVO.Business.

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З чого все починалося

З самого початку у WoodPresent вирішили продавати не просто товари ручної роботи, а саме подарунки. Щоб всі люди змогли купити це для своїх близьких.

"Купити гаманець собі і на подарунок найкращій подрузі – це різні речі. Адже набагато цікавіше набити на ньому красиву символічну фразу чи зображення, і по грошаїх це вийде майже те саме", – каже Наталія.

За її словами, створення майстерні не було спонтанною ідеєю. Друзі завдяки спільному захопленню – скаутингу – розвинули у себе любов до виробів з натуральних матеріалів.



Проте досвіду в бізнесі не було ні у кого, був лише страх, але засновники WoodPresent вірили у те, що робили. Починали вони з товарів з дерева, пізніше додали вироби зі шкіри, зокрема блокноти, ключниці, гаманці, а ще пізніше – зі скла та металу. Зараз у бренду WoodPresent понад тисячу товарів.

Де вони продають товари

Власники спочатку почали продажі на майданчику авторських товарів Crafta.ua. Це дозволило заощадити на створенні власного сайту та протестувати бізнес на аудиторії.

Вже зараз WoodPresent продає на декількох майданчиках, зокрема вони мають персональні замовлення через Crafta.ua та Etsy, а також через Rozetka та Amazon. Незодавно запустили і сторінки з товарами в соцмережах.



"На Rozetka немає персоналізації, звідти приходять швидкі замовлення. Але це не наш основний профіль, тому Crаfta.ua підходить ідеально: аудиторія, орієнтована на авторські товари, зручний кабінет продавця, зрозуміла статистика, послуга просування", – каже Боярська.

У середньому на день WoodPresent має близько 20-30 замовлень з України та значно більше з-за кордону. І кількість замовлень зростає щомісяця, адже колись вони починали з п’яти товарів на день.

Також раніше засновники брали участь у різних виставках, ярмарках, але звели все до однієї на рік, тому що це було не дуже ефективно.

На свята попит зростає, тому готуються завчасно

Сезон продаж починається з Чорної п’ятниці та триває до кінця новорічних свят. WoodPresent починає готуватися ще в листопаді, а закупівлі матеріалів проводять взагалі в липні.

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Наталія Боярська запевняє, що важливо бути чесним з клієнтами стосовно термніів виконання замовлень: "Якщо 25 грудня надійде запит на поставку 500 одиниць товару на післязавтра ми, звичайно, не зможемо його виконати. Але запропонуємо свій термін".

Окрім того WoodPresent відкрили свій офлайн-шоурум. Там можна ознайомитися з асортиментом майстерні і придбати подарунок. Проте в шоу-румі продають товари без персонального гравіювання, зі стандартними дизайнами.

Процес створення ідеї та товару

Менеджерка проєкту каже, що кожен їхній бізнес заточений на персоналізацію, в ньому складно налаштувати процеси.

На розробку та тестування нового товару витрачають від кількох тижнів до півроку. Більшість ідей успішно проходять тестування і залишаються в асортименті. Але іноді від деяких товарів відмовляються.

"Клієнти часто підказують, як удосконалити продукти, що змінити в дизайні. Наприклад, додати ще одну кишеню в гаманець та виготовляти блокноти з дизайном, як в гостьових книгах тощо", – розповідає Наталія.



У WoodPresent зізнаються, що їхні подарунки подорожують по всьому світу і дивують своїх власників. Зокрема, там є подарунки на весілля, ювілей, Новий рік, Різдво, день народження, день матері або батька.

Також у них є фотоальбоми, обробні дошки, світильники і настінні годинники, які створюють особливу атмосферу в домі.