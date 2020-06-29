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5 важливих питань, які має вирішити сім'я перед тим, як прийняти рішення народити дитину
26 червня , 18:28 5 важливих питань, які має вирішити сім'я перед тим, як прийняти рішення народити дитину
Марія Бондар
5 ознак, що ваших дітей треба більше дисциплінувати: поради, як це зробити
26 червня , 16:07 5 ознак, що ваших дітей треба більше дисциплінувати: поради, як це зробити
Марія Бондар
5 правил, які допоможуть батькам побудувати здорові відносини з дитиною
11:35, сьогодні 5 правил, які допоможуть батькам побудувати здорові відносини з дитиною
Що можуть сказати про хлопця його стосунки з мамою: цікаве пояснення
17:54, 27 червня Що можуть сказати про хлопця його стосунки з мамою: цікаве пояснення
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До п'яти років дітям можна все: як виховують малечу в Південній Кореї – цікаві факти
12:01, 27 червня До п'яти років дітям можна все: як виховують малечу в Південній Кореї – цікаві факти
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