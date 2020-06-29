5 правил, які допоможуть батькам побудувати здорові відносини з дитиною

Для дитини важливо знати, що вдома вона в безпеці і може отримати віддповідь на будь-яке питання, яке її цікавить. Саме правильне і здорове виховання дозволяє дитині сформувати чіткі межі, виробити свої цінності та зрозуміти, що робити можна, а що – ні.

Психологиня Марія Фабрічева порадила виданню Womo 5 правил, які допоможуть побудувати здорові стосунки зі своїм малюком.

Цікаво Від чого залежить успіх дитини: пояснення психолога та поради батькам

5 правил, які допоможуть побудувати здорові відносини з дитиною

Любіть своїх дітей, завжди приділяйте їм увагу

Психологиня запевняє, що важливо навіть не те, скільки часу ви проводите з дитиною, а те, як ви це робите. Так, навіть п'ятихвилинний відкритий діалог може бути набагато ціннішим і нести в собі життєстверджуючу позицію більше, ніж безліч непотрібних іграшок в дитячій кімнаті. Дитині варто правильно приділяти увагу, а не купувати її добре ставлення до вас.



Давайте необхідну увагу своїм дітям / Фото НВ

Забудьте про звичку маніпулювати

Проявляйте турботу і реальний інтерес до дитини, вчіться радіти тому, що у нього є свої захоплення, коло спілкування і друзі. Пояснюйте і показуйте на своєму прикладі, що означає любити і приймати близьких.

І не маніпулюйте дітьми за допомогою іграшок чи солодощів. Діти не повинні своєю витримкою заслуговувати на вашу любов. Підходьте до вирішення складних ситуацій, зважуючи всі "за" і "проти". Так, ви зможете вибрати кращий варіант для збереження себе, дітей і сім'ї.

Обговорюйте все на рівних, враховуйте думку і потреби дитини

"Вам доведеться разом з дитиною навчитися знаходити компроміс. І не бійтеся дитячої опозиції, адже це нормальна стадія розвитку кожної дитини. Гірше, коли малеча починає бунтувати або ж стає замкнутою", – заявляє Марія Фабрічева.

До теми Як налагодити взаємини дитини і вітчима: поради психологині

Не робіть токсичних зауважень дитині, якщо у неї щось не виходить

Батьки повинні дати дитині розуміння того, що всі помиляються, навіть дорослі, і це нормально. Натомість завжди підтримуйте своє чадо та його прагнення виправити помилку.

Не ігноруйте дитину і її проблеми

Дитина при будь-яких обставин має право на те, щоб пояснити свої дії, зробити висновки і виправити ситуацію. Натомість батьки мають дати дитині точне розуміння того, що вдома його підтримають, направлять і люблять.

Завжди будьте готові вислухати дитину та допомогти, і не засуджуйте її за якісь вчинки.