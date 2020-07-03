Всі діти схильні до брехні. Так, більшість батьків не думають, що їхні малюки брешуть, але дослідження показують, що понад 40% дітей таки не кажуть правди. Психологи запевняють, що батькам у такому випадку варто спокійно реагувати та не починати сварку.

За словами експертів, якщо вам "пощастило" зловити вашу дитину на брехні, не пропускайте це повз, як разову річ. На дитячу брехню варто звернути особливу увагу, пише Yourtango.

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Психологи поділилися важливими порадами, які допоможуть батькам зрозуміти, чому їхні діти брешуть, та навчать спокійно на це реагувати.

Як батькам реагувати на брехню дитини

Перш за все, заспокойтеся

Кожен батько має повне право злитися на брехню дитини, але через це не потрібно злитися. Адже втрата спокійності та зосередженості завадить дорослим мислити тверезо та може зіпсувати стосунки з дитиною.

Тож, спочатку варто взяти кілька хвилин, щоб заспокоїтися або навіть поговорити зі своїм чоловіком/дружиною. Після цього висловіть свою реакцію дитині і спробуйте вирішити проблему.

Розумійте, що брехню слід сприймати серйозно

Оскільки брехня іноді "працює", тобто дозволяє людині досягти те, що вона планувала, говорячи неправду, вона може стати "зброєю" дитини. Але навчіть свою малечу, що не можна вирішувати власні проблеми, приховуючи правду.

Бо в іншому випадку ваше чадо почне брехати ще більше. Тому важливо знайти причину, чому дитина збрехала вам та спробувати вирішити це питання.



Дитяча брехня / Фото Ukr.net

З’ясуйте, чи брехню не спровокувала особиста образа

Іноді діти навмисно роблять все навпаки щодо того, що ви попросили їх зробити. І це означає, що вони не завжди поважають вас і можуть легко порушити вашу довіру. Психологи вважають, що таку брехню могла спровокувати особиста образа. Вони вирішили збрехати принципово.

В такому випадку варто поговорити з дитиною і вирішити всі конфлікти та непорозуміння між вами. Побудуйте чесні та відкриті стосунки і тоді ваше чадо не буде брехати вам.

Визначте, чи брехня не є криком про допомогу

Для деяких батьків це може бути найважче – визнати, що брехня дітей є ознакою, що їм потрібна допомога.

І незважаючи на те, що брехати недобре, пам'ятайте, що ваші діти від цього не стають поганими, їм варто донести, що вони можуть робити все, що захочуть, не приховуючи цього.

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Запитайте в них, чи потрібна їм допомога у чомусь. Можливо, їм потрібно більше вашого часу чи вони відчувають депресію. І звертайте увагу не лише на їхні слова, а й на поведінку. Як тільки дитина зрозуміє, що ви хочете допомогти, вони розкажуть вам правду.

Поговоріть з дитиною

Як тільки ви знайдете причину брехні, відверто поговоріть із дитиною, чому вона так зробила. Розмовляти з малечею про це варто наодинці, без сторонніх та без скандалу. Поясніть дитині, що ви завжди на її боці і, якщо вона скоїла якийсь проступок, не будете кричати на неї.

Знайдіть підхід до дитини

Ні в якому разі не застосовуйте до малюка фізичне покарання. Від цього він/вона ще більше відсторониться від вас, стане менше довіряти та буде знову брехати.

Пам'ятайте, що до кожної дитини потрібно знайти свій підхід. І якщо ви поєднаєте справедливість і турботу, помірну суворість і свою любов, то ваша дитина виросте чесною та розумною людиною.