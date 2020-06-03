Карантин у школах вплинув на життя учнів, зокрема випускників, які цього року повинні здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Але окрім підготовки до ЗНО, діти також потребують підтримки та порад батьків.

Так, психоаналітикиня Марія Гончаренко запевняє, що у навчанні та іспитах від підтримки родини залежить особливо багато, пише Освіторія.

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Як батьки можуть допомогти дитині підготуватися до ЗНО

Мотивуйте свого випускника

Часто багато учнів беруться за навчання в останній місяць перед ЗНО. Проте цього року карантин та кілька місяців навчання з дому змінили настрої підлітків. Адже не всі дивилися онлайн-уроки, вчили домашнє завдання та активно готувалися до оцінювання.

Окрім того, зменшили мотивацію у випускників і чутки про те, що ЗНО скасують або ж проведуть у вересні чи взагалі дистанційно. Так, ми розуміємо, що дорослі не могли повпливати на це, адже пандемія просто не залишила вибору. Зараз навіть деякі батьки налякані і сконцентровані на ЗНО більше, ніж самі випускники.



Заспокойте та підтримайте дитину / Фото GSTV

Що робити батькам у такій ситуації? Запам’ятайте головне – ваші докори, що дитина лінива чи погано самостійно займалася, тільки погіршать ситуацію. Залякування про те, що вона не вступить до університету, не підвищують, а підривають мотивацію.

Тому перше, що повинні зробити тати й мами, — це спокійно поговорити про те, що всі випускники цього року схвильовані, та запитати підлітка, чим вони можуть йому допомогти.

Також дорослі можуть привітати дитину з закінченням школи та підтримати. Зокрема, можна виділити гроші на приємні пам’ятні подарунки колишнім однокласникам, урочисто позбутися шкільних атрибутів, які не знадобляться надалі, влаштувати прогулянку містом зі стрічкою "Випуск-2020" тощо.

Нагадайте, що складати тести все одно доведеться

Деякі учні вважають, що не будуть складати ЗНО, бо цього року вирішили не вступати до ВНЗ. Проте оцінювання таки доведеться скласти, адже знання з трьох предметів державної підсумкової атестації (ДПА) будуть перевірені сам у формі ЗНО. Усі три тестування – обов’язкові без жодних причин.

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Чим можуть допомогти батьки? Тут знову потрібна мотивація. Налаштуйте підлітка на підготовку і на те, що він має показати все, що вміє та знає. Адже ЗНО – це цінний досвід у будь-якому разі. Учням корисно вміти довести свої знання та вміння та не розгубитися в нових умовах. Тож, мотивуйте, незалежно від планів щодо вищої освіти.

Підключайтеся більше, ніж зазвичай

Раніше батьки могли найняти репетитора дитині в останнє півріччя перед ЗНО, проте зараз в умовах карантину лише деякі фахівці проводили онлайн-заняття. Тому діти більшою мірою повинні готуватися самі чи питати поради в батьків.



Підтримайте дитину, щоб уникнути стресу / Фото Сhangeonelife

Чим допомогти дорослим? Якщо, окрім дистанційного навчання, дитина зверталася за роз’ясненнями до батьків чи їм довелося керувати навчанням вдома, то зараз дорослим варто не розривати цей зв’язок, як би вони не втомилися вже.

Зверніться до віртуальних можливостей

У досвіді самоізоляції є і значні плюси. Адже деяким підліткам сподобалося проходити тестування, грати в навчальні ігри, робити тематичні відео чи презентації. Дистанційна освіта привчила батьків і до думки, що інтернет – це друг школяра, а не ворог. Підлітки відчули, що їх нібито допустили у віртуальне освітнє поле та дозволили проявити свої здібності в інтернеті.

Що робити батькам: багато випускників школи налаштовані на підготовку онлайн, а не на читання підручників. Тож, варто і надалі використовувати інтернет-можливості. Пошукайте, що може стати в пригоді вашим випускникам: короткі курси, навчальні відео, онлайн-тестування або цілі освітні онлайн-платформи.

Потренуйтеся працювати в масці

Це звучить смішно, але краще потренуватися виконувати завдання в масці, бо на здачі ЗНО діти можуть розгубитися.

Запам’ятайте, що в приміщення, де проходитиме тестування, пропускатимуть лише в масках. Окрім того, ізьміть кілька масок, бо їх треба буде змінювати (наприклад, ту маску, в якій учень приїде, треба буде викинути й надягти на місці нову).



Учні будуть проходити ЗНО в масках / Фото Erudyt

А на тестуванні інструктори стежитимуть, щоб маски не знімали, адже це один із запобіжних заходів під час пандемії. Також у кабінеті буде не більш ніж 15 учасників, їх запускатимуть за графіком (кожна маленька група заходитиме у свій час), робитимуть безконтактну термометрію, оброблятимуть руки спиртовмісними антисептиками.

Тому рекомендуємо батькам підготувати до цього дитину. До прикладу, запропонуйте пограти в комп’ютерні ігри в масці, а коли підліток звикне, пройти в масці онлайн-тестування чи попрацювати в зошиті. Також можна пошукати та підготувати заздалегідь якісний респіратор, в якому дихати легше.

Підготуйте довідку, якщо є хронічне підвищення температури

Тих учасників ЗНО, у кого температура буде вищою за 37,2, до тестування не допустять. Тож, це може стати перепоною для хлопців і дівчат із хронічним підвищенням температури (таке буває при захворюваннях щитоподібної залози, автоімунних розладах, хворобах крові, онкозахворюваннях тощо).

Тому батькам варто оформити довідку від лікаря про хронічне захворювання. І краще подбати про це заздалегідь.