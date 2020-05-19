Як батьки можуть довести дітей до харчової залежності: пояснення психологині

Батьки закладають дитині харчову залежність ще з дитинства. Так, до прикладу, коли вони говорять малечі не залишати нічого на тарілці, то таким чином формують у дитини звичку переїдати.

Психологиня Наталія Холоденко в ефірі телеканалу Україна розповіла, як батьки, іноді несвідомо, шкодять дитині у питанні харчування.

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"Коли ми змушуємо їсти – це форма фізичного насильства. Ви так би мовити б'єте дитину, але іншим способом. А найпростіший спосіб лікування харчової залежності – припинити формувати її у дітей", – каже психологиня.

У дорослому житті тій людині, яку в дитинстві постійно примушували з’їдати все, буде непросто справлятися з харчовою залежністю. Дуже часто цим людям доводиться звертатися за допомогою до психотерапевта.



Звичка формування харчування дитини залежить від батьків / Фото Gleauty

"Зараз світова статистика говорить про те, що більшість смертей і серцево-судинних захворювань відбуваються через зайву вагу, тобто інсульти, інфаркти стаються через неправильне харчування. І хоча ми не вмираємо від голоду, ми помираємо від того, що багато їмо і нервуємо", – додає Наталія Холоденко.

Як батьки повинні годувати дитину

За порадами медиків, годуючи дитину, не слід очікувати, що вона з’їсть усе, що ви приготували, слід пристосуватися до повільнішого темпу харчування дитини. Якщо ж малеча не з’їдає усієї запропонованої порції їжі, слід або зменшити порцію, або годувати дитину тоді, коли вона цього хоче.

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Якщо треба досягнути зміни у харчовій поведінці дитини, слід демонструвати згоду та єдність усіх членів родини, інакше дитина буде дезорієнтована (коли мама забороняє солодощі, а бабуся тихцем годує ними дитину). І ніколи не застосовуйте їжу як засіб маніпуляції: неприпустимим є заохочення або покарання їжею.

Також варто заохочувати в дитини самостійне споживання їжі і налагодити режим харчування: за столом, у певні години, у родинному колі тощо. Малеча може брати участь у складанні меню, придбанні продуктів, у їх приготуванні тощо.