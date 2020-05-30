Зараз сучасну молодь звинувачують у інфантильності, проте справжньою причиною цьому можуть бути батьки. Адже вони, самі того не усвідомлюючи, заважають дітям дорослішати.

Психологиня Ребекка Дерлейн розповіла, які типи батьків заважають дітям дорослішати та як підготувати своїх своїх чад до самостійного життя, пише видання Forbes Woman.

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Батьки, які за все платять

Психологиня запевняє, що працюючи в приватних школах, помічала, що батьки-мультимільйонери, які мають приватні літаки і п'ять будинків, завжди готові балувати свою малечу.

"Моя учениця Крістал була саме з такої сім'ї. Батьки стежили, щоб їй підфарбовували волосся кожні шість тижнів. Нігті їй приводили в порядок кожні десять днів. Вона користувалася дорогою косметикою, носила дорогий одяг і взуття. На канікули вона їздила в екзотичні місця і не знала, що таке літати економкласом. Їй ще навіть не виповнилося шістнадцяти, а вона вже отримала в подарунок новенький БМВ", – розповідає Ребекка.



Батьки розпестили дитину / Фото Затишок

Проте дівчина саме на цій машині вирішила повчитися їздити і розбила її через 2 тижні після отримання прав. Але батьки не засмутилися, а навпаки – купили їй ще один БМВ. Натомість Крістал відповідала, що колір другої машини їй подобається більше, тому для неї все обернулося на краще.

Чому це поганий приклад виховання? Бо дитини отримала машину, не виконавши ніякої роботи, і оскільки це просто був черговий дорогий подарунок від батьків, то вона абсолютно не цінувала це авто. Окрім того, розбивши машину, вона не боялася наслідків, адже вважає, що батьки повинні бути щасливі, що дочка залишилася ціла.

Не дивно й те, що Крістал ніколи і ніде не працювала, не мала ніяких обов'язків по дому, її рідко сварили за неуспішність.

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Можливо, ви не настільки багаті і поблажливі, як батьки Кристал, але поставте собі кілька питань:

Ви оплачуєте всі забаганки ваших дітей, не вимагаючи, щоб вони яким якось заробляли собі на привілеї?

Чи вистачає вашим чадам відповідальності і здорового глузду працювати, щоб забезпечувати себе?

Чи розуміють вони, що не завжди зможуть дозволити собі все бажане?

Вдячні вони вам за те, що ви їм даєте?

Отож, запам'ятайте: не обов'язково бути багатим, щоб розпестити дітей. Якщо ви не навчили їх подяки і правильному ставленню до будь-якої роботи, то вони можуть виявитися розпещеними, незалежно від розмірів сімейного доходу.

Батьки, які відносяться до своїх підлітків, як до дітей

Батьки постійно показують таке ставлення до своїх дітей. Такі дорослі, як правило, хочуть показати свою любов до дітей, зробивши для них щось приємне. Але це шкодить дитині і пригнічує її самооцінку.

Саме тому в старших класах в школі діти отримують чотири роки, щоб поступово зняти батьківський контроль, в цей час дорослі мають передати дітям відповідальність за їхнє життя.

"У вас завжди буде можливість продемонструвати любов до дітей. Але робити для них все – це невідповідний спосіб, і зловживати ним не варто", – наголошує Ребекка.



Батьки все роблять за дітей / Фото mir-da

Психологиня розповіла, що в неї були учні, які мали обов’язково протягом дня зв'язуватися з батьками. "Навіщо? Не зрозуміло, але уявіть картину: посередині уроку дзвонить телефон. Я підходжу до учня, щоб забрати у нього апарат, і чиє ім'я я бачу на екрані? Мама. Ні за що на світі я не змогла б здогадатися, заради чого батькам могло б знадобитися смикати дитини під час уроків. Рівень гіперопіки вражає, і діти сприймають її дуже болісно", – розповіла Ребекка.

Так, малеча обожнює, коли про неї піклуються, їй приємно знати, що вона небайдужа батькам, але вона також ненавидять те, коли з ними поводяться як з маленькими. Батькам достатньо просто чпас від часу радувати дітей та підтримувати їхнє коло спілкування.

Батьки, які не готують дітей до майбутнього

У цю групу найпростіше потрапляють дорослі, які не помітили, як швидко виросла їхня дитина. Навряд чи в ваших щоденниках є запис типу: "Сісти і спокійно проаналізувати, чи справляюся я зі своїми батьківськими обов'язками". Тому психологиня радить батькам регулярно міркувати про те, як ви допомагаєте своїм дітям готуватися до самостійного майбутнього, коли ви не зможете бути постійно поруч.

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"Я поставила багатьом своїм учням одне питання: в якій області вони не відчувають себе самостійними. Найчастіше лунала відповідь: "Фінанси". Чи знаєте ви, що більшість учнів старших класів не знають, як оплатити комунальні?", – сказала Ребекка.

Вьона додала, що у більшості підлітків немає власних кредитних карт, і це мені зрозуміло: адже батьки страшно бояться, що діти нароблять дорогих покупок, наберуть боргів або не поповнюватимуть вчасно рахунок і нарвуться на величезні проблеми. Але краще, перш ніж вручити дитині кредитку, навчити її всьому необхідному.

"Якщо ви до цих пір не пояснили їм "грошове питання", необхідно якомога швидше зробити це. Постійно нагадуйте їм, як важливо правильно поводитися з грошима, але не позбавляйте їх можливості користуватися несподіваною удачею. Це навчить їх, що гроші – необхідність, але вони ж можуть приносити радість", – відповіла жінка.