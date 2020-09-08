Завершення стосунків – це завжди стресова ситуація для обидвох в парі. Однак якщо ви все ж вирішили поставити крапку, потрібно зробити це так, щоб не травмувати вашого партнера. Як це зробити – порадили психологи.

Якщо ви достатньо зрілі, щоб мати сексуальні та емоційні стосунки, ви достатньо дорослі, щоб правильно їх завершити. В цьому переконані психологи, які на порталі Dating Advice розмістили 8 корисних порад, що допоможуть згладити ситуацію та навіть залишитись друзями з колишнім партнером.

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Говоріть правду

"Чесність – найкраща політика": це правило чудово підійде для людей, які прагнуть розірвати стосунки. Виявіть повагу до того, з ким мали роман, навіть якщо він був недовготривалим. В особистій розмові відверто розкажіть, чому ви не хочете продовжувати зустрічатись. Звісно, тут не варто перебільшувати, вигадувати якісь причини чи звинувачувати колишнього партнера в чомусь.

Не перетворюйте все в конфлікт

Іноді після невдалої останньої бесіди колишні партнери розходяться ворогами. Однак цього можна уникнути, якщо правильно побудувати розмову та підтримувати позитивну атмосферу.

Перед розривом згадайте всі хороші моменти, які ви пережили з цією людиною і будьте вдячні їй за кожен з них. Це не варто перераховувати при зустрічі, однак, якщо ви зосередитесь на хорошому, не зможете перейти межу та зчинити конфлікт чи вдатись до непотрібних звинувачень.

Також психологи рекомендують завершити бесіду на позитивній ноті. До прикладу: "Ти чудова людина. Мені дуже сподобались останні кілька місяців, проведені з тобою. Але зараз я відчуваю, що мені потрібно йти в іншому напрямку".



Розрив стосунків / Фото YouTube

Будьте ствердні

Часто у стресовій ситуації люди починають згадувати минуле, або переконувати дати другий шанс. Якщо ви вирішили остаточно, залишається ствердними у цьому.

Підготуйтесь до бесіди

Від хвилювання ви можете забути все, що мали сказати партнеру. Особливо це стосується аргументів. Продумайте, що і як ви скажете, щоб не травмувати іншу людину. До прикладу, замість фраз, що цей роман вам вже набрид, а свого партнера ви бачити більше не можете, скажіть: "Ми надто довго намагаємось врятувати ці стосунки, тому все стає дещо абсурдним. Я думаю, що нам потрібно розійтись і просто рухатись далі. Ми заслуговуємо бути щасливими".

Знайдіть слушний момент

Підберіть правильний момент, щоб розірвати стосунки. Не варто це робити під час відпочинку чи за містом, щоб людина мала проводити з вами час у дорозі додому.

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Не будьте фантомом

Якщо ви вже прийняли рішення і озвучили його, не варто втручатись в життя цієї людини. Адже завершення стосунків – це припинення спілкування. Не варто своєю появою провокувати колишнього партнера або ж грати почуттями, даючи примарні надії на возз'єднання.

Не спонукайте партнера покинути вас

Наберіться сміливості і скажіть партнеру, що стосунки завершились. Адже ігнорування чи уникання бесіди, зміна тону в розмові чи грубіянство тільки травмують людину. Тому не варто спонукати когось почати цю розмову та завершити зустрічання.

Не маніпулюйте

Це не гра і не прагнення вийти переможцем. Таке мислення – підліткове і незріле. Зрозумійте, що ви обидвоє втрачаєте особливий зв’язок з кимось, про кого ви колись піклувались, тож слід ставитися до цього з повагою. Тому не маніпулюйте ситуацією чи почуттями. До прикладу, не кажіть спільним друзям, що ви плануєте розійтись, знаючи, що ця інформація дійде до партнера. Це незрілий спосіб впоратися з розривом, і, швидше за все, призведе до конфлікту.