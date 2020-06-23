Кожного разу, коли батьки щось кажуть, роблять чи реагують на якусь ситуацію, дитина спостерігає за їхньою поведінкою та повторює її. Психологи стверджують, що те, чим дорослі "наповнюють" малечу зараз, обов’язково "проросте" в майбутньому.

Саме слідуючи прикладу дорослих малюки отримують мовні навички й у результаті починають розмовляти. Тож, діти переймають від батьків значно більше, ніж знається: як взаємодіяти із людьми, як реагувати на невдачі та досягати успіху тощо, пише видання 4mamas.

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Ваші сьогоднішні звички формують майбутнє вашого малюка. Психологи стверджують, що фундамент своєї особистості дитина копіює з батьків, тому в першу чергу варто виховувати себе та стати тим, ким хочете у майбутньому бачити свою дитину.

Як бути прикладом для дитини

Говоріть про свої емоції та почуття

Дорослі завжди думають, що їхній внутрішній світ інші мають розуміти "за замовчуванням", але ж люди не вміють читати думки. Тому те, що відчуваєте у певну мить ви, висловіть і оточуючим у словесній формі.

Говорячи про свої емоції і почуття, ви навчаєте дитину робити так само. А це посприяє комфортнішому спілкуванню, бо вам буде значно легше зрозуміти свою дитину, а у майбутньому їй буде легше взаємодіяти із друзями, колегами та оточуючими.



Говоріть з дитиною про емоції / Фото Yakaboo

Вибачайтеся та пояснюйте свої вчинки

Батьки не часто вибачаються перед малюками, бо в нас це чомусь не прийнято, адже «батьки завжди мають рацію». Але насправді потрібно вміти вибачатися якщо, наприклад, не дотримали обіцянки. І не забувайте пояснювати дитині, чому так сталося. Це допоможе навчити малюка з повагою ставитися до почуттів інших.

Показуйте налагодження взаємин у родині

Саме дивлячись за відносинами батьків, дитина навчиться у майбутньому будувати власну модель взаємин із чоловіком/дружиною. Тому не приховуйте цього, хоча не варто показувати малечі лише сварки чи конфлікти.

Так, дитина повинна бачити, що час від часу батьки можуть ображатися одне на одного, але потім вони обговорюють причину образи, миряться і обіймаються. Тому не соромтеся проявляти любов та ніжність у присутності дитини. Це підтримує щасливі взаємини у родині.

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Приділяйте час собі та партнерові

Дитина має розуміти, що весь світ не крутиться лише біля неї. Тому батьки мають дозволяти собі займатися улюбленою справою і знаходити час для другої половинки. Це підтримуватиме ваш позитивний настрій і почуття задоволення, а також буде гідним прикладом для наслідування.

Дотримуйте принципів, які пропагуєте

Діти, як губки, вбирають у себе все, що роблять батьки. І найцікавіше те, що дитина найбільше сллідує діям мами чи тата, а не їхнім словам. Тому марно розповідати про правила переходу дороги по "зебрі", якщо ви самі перебігаєте у недозволеному місці.

Якщо ви хочете, щоб дитина займалася спортом, правильно харчувалася і не курила – робіть те саме. До прикладу, ви можете брати малюка із собою на тренування (часто у спортивних центрах є дитячі кімнати).