Чоловіки і жінки по-різному показують любов у шлюбі: дослідження

Люди вважають, що жінки і чоловіки люблять по-різному. Наприклад, жінки показують свою любов, ділячись почуттями, обіймають і цілують партнера. Натомість чоловіки, прагнучи показати свою любов, миють посуд, виконують домашні справи чи ініціюють секс.

Елізабет Шенфельд з колегами з Університету Техасу в Остіні (США) вирішила з'ясувати, чи дійсно існують гендерні способи прояви любовних почуттів, пише видання PsyFactor.

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Як проходило дослідження? Вчені дослідили пари в чотири етапи: перший – через 2 місяці після одруження, другий і третій - після року і двох років спільного життя, четвертий – через 13 років в шлюбі.

Результати дослідження показали, що жінки прагнуть створити теплий емоційний клімат в родині, тому проявляють свою любов за допомогою компліментів і поцілунків, а також поведінки до партнера.

А чоловіки так само часто виявляють свою любов, проте, вона не завжди демонструється через дії і поведінку. Так, вони частіше ініціюють секс, тому що більшість жінок розглядають його як спосіб прояви любовних почуттів.

Окрім того, чоловіки проявляють любов за допомогою спільного проведення дозвілля і виконання домашніх справ разом з дружиною.