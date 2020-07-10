У сучасному світі вже давно є нормою, коли тато повноцінно розділяє з мамою обов’язки та турботу про малюка. І якщо про те, як готуватися до жінці до материнства вже багато написано і сказано, то для татусів порад є зовсім мало.

Насправді, повністю підготуватися до батьківства неможливо, адже життя дуже непередбачуване і кожна дитина потребує різного підходу. Але будь-яка підготовка – це краще, ніж нічого, пише Healthline.

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Тому нижче читайте кілька важливих речей, які точно варто зробити майбутнім татусям.

Як підготуватись до того, що ви скоро станете татом

Почніть досліджувати цю тему

Чоловіки, хоч і не виношують дитину, теж є частиною вагітності. І якщо ваша дружина страждає від токсикозу, то дізнайтесь про такі прояви вагітності більше. Адже ваша підтримка їй зараз дуже потрібна.

А коли прийде час пологів та догляду за малечею, ці знання точно полегшать цей досвід. Тому прочитайте важливу інформацію, про пологи, те, як годувати та міняти памперси дитині.

Займіться власним здоров'ям.

Цей пункт є дуже вадливим як для тата, і для дитини. Тому киньте курити, якщо маєте таку шкідливу звичку, це підвищує ризики вроджених вад серця. Також варто згадати, чи не час оновити власні щеплення.

Перегляньте своє харчування. Адже повноцінний та здоровий раціон наповнить вас енергією, що вам дуже потрібне для виховання дитини.

Говоріть про батьківство з дружиною

Обговоріть детально тему батьківства та те, якими батьками ви хочете бути, які методи у вихованні використовувати, хто буде доглядати дитину, а хто працюватиме тощо.



Турбуйтеся про вагітну дружину / Фото 4mama

Важливо розуміти, що всі ці бесіди матимуть суто теоретичний характер. Тому що як тільки у вас з'явиться дитина, щось може змінитись і до цього варто бути готовими.

Зрозумійте, яким татусем ви хочете бути

Не всі діти мають гарні стосунки батьками. Але якщо ви мали найкращого у світі тата, то перейміть його досвід у вихованні. Якщо ж ваш батько не дуже займався дитиною, то подумайте про те, чи хочете ви бути таким же?

Тому знайдіть свій підхід до дитини, адже саме ви вирішуєте, яким татусем бути.

Ходіть з дружиною на зустрічі до лікаря

Так, можливо, у вас не завжди виходить відвідувати зустрічі дружини з лікарями, але робіть це щоразу, коли ви маєте таку можливість.

Обов’язково варто піти з дружиною на УЗД, щоб побачити свою дитину та дізнатись її стать. Але бути поряд під час звичайного візиту лікаря теж важливо.

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Знайдіть друзів-татусів

Це дуже класно, коли ви можете опиратися на чийсь досвід. Тому поговоріть з колегами, які мають дітей, або доєднайтеся до онлайн-спільноти татусів. Їхні поради вам точно допоможуть, та й ви матимете друзів, з якими можна буде поговорити про все на світі, зокрема й дітей.

Зрозумійте, що ваше сексуальне життя зміниться

І тут йдеться не лише про 6 тижнів після пологів, протягом яких варто утриматись від сексу. Також на ваше сексуальне життя вплине дитина: ви будете мати недосипання, грудне вигодовування та й не треба забувати про гормональні зміни, які впливатимуть на сексуальний потяг та настрій.

Але зазначимо, що секс після народження дитини може стати навіть кращим, завдяки досвіду, який пара пережила разом та який зблизив їх.

Окрім вище перелічених справ, вам ще варто підготуватись до багатьох речей. Та й з народженням дитина на вас чекає ще багато цікавих відкриттів.