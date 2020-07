Спогади з дитинства є важливими для кожної дитини. Так, вчені дослідили кілька основних подій у житті малечі, які мають значний вплив на те, якою стане дитина в дорослому житті. Що найбільше впливає на успіх малюка – читайте у матеріалі.

Експерти запевняють, що з раннього дитинства діти дуже прив’язані до батьків і будь-які події, які позначаються на житті дорослих, впливають і на малечу, пише видання WoMo.

Цікаво Як батькам реагувати на брехню дитини: 6 важливих кроків

Як дитинство впливає на життя дитини в майбутньому

Розлучення батьків

Якщо батьки розлучилися, коли дитині було від 3 до 5 років, то швидше за все, малюки не будуть мати дуже теплі стосунки з обома дорослими. Розлучення батьків, чиї діти вже дошкільнята, зазвичай згодом переростає в нестійкі відносини між дітьми і батьками. Так стверджують вчені Іллінойського університету.

Навички спілкування в дитсадку

Дослідники з Пенсільванського університету і Університету Дюка після спостереження за 700 дітьми від дитсадівського до дорослого віку з'ясували, що діти, які охоче спілкувалися з однолітками, допомагали іншим, ділилися, розуміли і поважали почуття інших, частіше здобували вищу освіту і гідну роботу, ніж ті, хто в дитинстві не вмів дружити.



Дитина в дитячому садочку / Фото mamovediya

Другі у віці 25 років частіше мали проблеми з законом, не могли позбутися шкідливих звичок та, зазвичай, не мали власного будинку.

Працююча мама доньки

Дівчата, мами яких постійно працювали, показували гарний приклад. Тож, такі діти частіше стають керівниками і заробляють більше за інших. Дослідження Гарвардської школи бізнесу підтверджує, що у дочок працюючих мам дохід в середньому на 23% вище, ніж у ровесниць, мами яких були вдома.

Працююча мама хлопчика

Цікаво, що хлопчики мам, які завжди працювали, в майбутньому стають більш дбайливими батьками. Дослідження показує, що дорослі сини працюючих матерів частіше і більше допомагають по дому, присутні у житті сім’ї та у вихованні власних дітей. Так, вони проводять зі своїми дітьми і на 25 хвилин в день більше, ніж сини мам-домогосподарок.

Читайте також Які найкращі життєві поради діти отримували від своїх мам: цікаве опитування

Насильство щодо дитини

Багато досліджень доводять, що будь-яка форма насильства, пережита в дитинстві, може зруйнувати щасливе майбутнє дитини. Зокрема, діти мають вищий ризик ожиріння у дорослому житті: жінки на 27%, а чоловіки – на 66%.

Також вчені кажуть, що діти, які зазнавали насильства в дитинстві, частіше страждають від тривожності і депресії, мають панічні атаки. А діти, яких фізично карали батьки, мають більш розвинену хитрість і спритність та вчаться, як уникнути покарання.

Дохід батьків

Дослідники Стенфордського університету стверджують, що дуже часто високі доходи батьків означають більш високу успішність дітей, так як їх навчання приділяється більше уваги і ресурсів.

Натомість діти, які могли собі менше дозволити в дитинстві, можуть мати гірше доросле життя або навіть жити в бідності.

Шкідливі звички батьків

Якщо у дитини були алко- або наркозалежні батьки, то ймовірно, що в дорослому житті дитина може швидко стати самостійною. Вчені стверджують, що такі діти часто є занадто серйозними у майбутньому: вони не вміють веселитися і забагато відповідальні.



Шкідливі звички батьків впливають на дитину / Фото pinimg

Очікування батьків

Високі очікування щодо дитини частіше дають високі результати, як показують дослідження вчених Каліфорнійського університету. Якщо батьки очікують від дитини більшого та вірять в неї, то вона може в майбутньому отримати теж більших результатів.

Довіра батьків

Якщо батьки не дозволяють дитині самій приймати рішення, вона може вирости залежним дорослим. І в дорослому житті людина цього не навчиться. Так, вчені кажуть, якщо в дитинстві малюку не дозволяли вибирати, що одягати, з ким дружити,то в майбутньому він буде шукати партнера, який все за нього вирішуватиме і в усьому його контролюватиме.

Самоконтроль

32-річне дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Science, показує, що діти, які рано виявляють хороші здібності самоконтролю, стають успішними та фінансово незалежними дорослими, в порівняннями з тими, хто в дитинстві витрачав багато грошей і робив все, що завгодно.