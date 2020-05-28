Як дітям не потрапити в халепу в інтернеті: правила безпеки

Сучасні діти проводять багато часу в інтернеті, особливо під час карантину, та доволі швидко навчаються орієнтуватися в мережі. Проте через свій юний вік не всі з них можуть усвідомити всіх небезпек, які ховаються в інтернеті. Як дітям не втрапити в інтернет-халепу – читайте у матеріалі.

Видання Digital Security School 380 підготували для батьків кілька простих порад, які допоможуть зробити так, щоб малеча й підлітки не втрапити в халепу онлайн.

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Правила безпеки для дітей в інтернеті

"Правило бабусі"

Експерти запевняють, що батьки мають навчити дітей ділитися в інтернеті лише тією інформацією чи фото, які не соромно показати бабусі. Тобто публікуйте лише те, що діти справді хочуть показати всім, і це не принесе їм якоїсь шкоди.

Уникайте підозрілих речей

Також дорослі мають пояснити дітям, чому не варто переходити на підозрілі посилання чи читати дивні повідомлення. Якщо малеча сумнівається, то нехай не боїться перепитати у батьків, чи безпечно їх відкривати.

Встановіть захист

Дорослим рекомендується встановити надійні паролі та, можливо, навіть батьківський контроль для своїх акаунтів та ґаджетів. Щоб не сталося курйозних ситуацій, краще завжди виходити зі своїх профілів та блокувати комп’ютер у час, коли ним не користуєтеся.



Правила безпеки в інтернеті / Інфографіка 24 каналу

Бережіть секрети

Розкажіть дитині, щоб вона ніколи не розголошувала людям свій номер телефону, домашню адресу, паролі чи інші приватні дані. Навіть, якщо, начебто, пише знайома людина. Якщо справді десь потрібно вказати особисті дані, то навчіть дитину обговорювати це з батьками.

Перевірений друг краще нових двох

Фахівці наголошують, що варто ретельно обирати друзів в соцмережах. Не довіряйте малознайомим друзям і не "дружіть" онлайн з незнайомими людьми.

Робіть паузи

Якщо ви втомлюєтеся від постійної роботи чи листування в інтернеті, то час від часу робіть перерви. І створіть для дітей графік для користування ґаджетами. Виділяйте певну кількість часу на день для інтернету і обирайте один день на тиждень, коли телефон до рук не варто брати взагалі.

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Висловлюйте погані думки

Якщо через інтернет у дітей назбиралися негативні думки чи емоції, зокрема від неприємної розмови чи листування онлайн, то обговоріть з ними це. Діти повинні довіряти батькам та могти висловитися в будь-який час. Так, їм буде легше впоратися з негативом.

Додамо, що під час пандемії COVID-19 в Європейському союзі збільшилася кількість сексуальних домагань до дітей в інтернеті. Про це заявила голова правоохоронного органу ЄС Кетрін Де Болле, попереджаючи, що може виникнути ще більше випадків, пише сайт The News.