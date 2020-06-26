Що робити, якщо ви з другою половинкою не можете домовитися

За словами психологів, майже 70% подружніх пар мають постійні конфлікти в шлюбі. Статистика показує, що пари не можуть знайти рішення своїм проблемам, оскільки не погоджуються один з одним. То як навчитися домовлятися з другою половинкою?

Обидва партнери повинні бути готові вислухати думку свого партнера, пише видання Family Today.

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Адже всі люди мають шкідливі звички, тому парам головне пам’ятати, що ніхто не є ідеальним, і у всіх стосунках виникають проблеми.

У яких найпоширеніших сферах у пар виникають розбіжності:

релігійні переконання;

діти – зачаття, виховання та навіть рішення про народження і виховання дітей;

інтимні питання;

фінансові цілі і бюджетні плани;

домашні справи;

соціальні медіа і використання смартфону;

суперечливі погляди на різні ситуації.

У кожному шлюбі подружні розбіжності неминучі, однак, є ключ до здорового і щасливого подружжя.

Як домовлятися з другою половинкою

Визнайте проблему

Навіть незважаючи на те, що розбирати сімейні проблеми – це не дуже гарна ідея, це варто зробити. Тож, визначте проблему і приймайте емоцій та почуттів коханої людини. Спокійно обговоріть всі питання та будьте відкритими.

Говоріть, поки не домовитеся

Під час обговорення необхідно, щоб кожен з подружжя по черзі озвучив свою думку та занепокоєння без жодних перебивань з боку другої половинки. Після цього можна не одразу домовитися. Адже тут часом може знадобитися кілька днів або тижнів.



Вирішуйте всі проблеми спокійно та мирно / Фото Healthline

Тобто говорити треба стільки, скільки потрібно. Немає ідеї про те, що проблему можна вирішити за 5 хвилин, 20 або годину. Ви можете поговорити, ні до чого не прийти і відкласти розмову на наступний день. Але говорити треба доти, доки не домовитеся про щось.

До того ж, часом потрібно надати партнерові достатньо часу, щоб все проаналізувати.

Знайдіть спільні точки зору

По-перше, не забувайте, чому ви одружилися один з одним і нагадайте собі про почуття. А щоб досягти спільної точки зору, визначити свої загальні цілі та намагайтеся вирішувати проблеми в той момент, як тільки вони виникають.

Наприклад, можливо, ви з подружжям хочете придбати житло, але не сходитеся у фінансових питаннях. В цьому випадку, перш за все, визначте цілі, як дійти до своєї мети. Це допоможе пролити більше світла на проблему.

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Відсвяткуйте це

Як тільки ви з вашою дружиною/чоловіком змогли про щось домовитися – відсвяткуйте це, наприклад, проведіть разом час.

Експерти кажуть, що якщо ви не зможете визначити позитивні риси один про одного, вам ніколи не вдасться позбутися розбіжностей і непорозумінь. Не намагайтеся змінити свою половинку, краще розвивайтеся разом і виховуйте найкращі якості один в одному.