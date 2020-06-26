Що робити, якщо ви з другою половинкою не можете домовитися
За словами психологів, майже 70% подружніх пар мають постійні конфлікти в шлюбі. Статистика показує, що пари не можуть знайти рішення своїм проблемам, оскільки не погоджуються один з одним. То як навчитися домовлятися з другою половинкою?
Обидва партнери повинні бути готові вислухати думку свого партнера, пише видання Family Today.
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Адже всі люди мають шкідливі звички, тому парам головне пам’ятати, що ніхто не є ідеальним, і у всіх стосунках виникають проблеми.
У яких найпоширеніших сферах у пар виникають розбіжності:
- релігійні переконання;
- діти – зачаття, виховання та навіть рішення про народження і виховання дітей;
- інтимні питання;
- фінансові цілі і бюджетні плани;
- домашні справи;
- соціальні медіа і використання смартфону;
- суперечливі погляди на різні ситуації.
У кожному шлюбі подружні розбіжності неминучі, однак, є ключ до здорового і щасливого подружжя.
Як домовлятися з другою половинкою
- Визнайте проблему
Навіть незважаючи на те, що розбирати сімейні проблеми – це не дуже гарна ідея, це варто зробити. Тож, визначте проблему і приймайте емоцій та почуттів коханої людини. Спокійно обговоріть всі питання та будьте відкритими.
- Говоріть, поки не домовитеся
Під час обговорення необхідно, щоб кожен з подружжя по черзі озвучив свою думку та занепокоєння без жодних перебивань з боку другої половинки. Після цього можна не одразу домовитися. Адже тут часом може знадобитися кілька днів або тижнів.
Вирішуйте всі проблеми спокійно та мирно / Фото Healthline
Тобто говорити треба стільки, скільки потрібно. Немає ідеї про те, що проблему можна вирішити за 5 хвилин, 20 або годину. Ви можете поговорити, ні до чого не прийти і відкласти розмову на наступний день. Але говорити треба доти, доки не домовитеся про щось.
До того ж, часом потрібно надати партнерові достатньо часу, щоб все проаналізувати.
- Знайдіть спільні точки зору
По-перше, не забувайте, чому ви одружилися один з одним і нагадайте собі про почуття. А щоб досягти спільної точки зору, визначити свої загальні цілі та намагайтеся вирішувати проблеми в той момент, як тільки вони виникають.
Наприклад, можливо, ви з подружжям хочете придбати житло, але не сходитеся у фінансових питаннях. В цьому випадку, перш за все, визначте цілі, як дійти до своєї мети. Це допоможе пролити більше світла на проблему.
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- Відсвяткуйте це
Як тільки ви з вашою дружиною/чоловіком змогли про щось домовитися – відсвяткуйте це, наприклад, проведіть разом час.
Експерти кажуть, що якщо ви не зможете визначити позитивні риси один про одного, вам ніколи не вдасться позбутися розбіжностей і непорозумінь. Не намагайтеся змінити свою половинку, краще розвивайтеся разом і виховуйте найкращі якості один в одному.