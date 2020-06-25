Дитині в будь-якому віці важливо отримати схвалення батьків, особливо підліткам, які хочуть реалізувати свої бажання. Але часом у тінейджерів може зникнути мотивація та бажання щось робити. То як же батькам допомогти своїй дитині рухатися в потрібному напрямку?

Психологи запевняють, що у підлітковому віці дитина хоче "вирватися на свободу", через це в неї з’являється агресивна поведінка у сторону дорослих. Проте батьки повинні спробувати зацікавити дитину, пише видання Liza.

Цікаво Як показати дитині, що ви її любите: поради

Як допомогти підлітку знайти себе

Демонструйте любов та підтримку

Батьки повинні хвалити сина або дочку, але не тільки за хороші оцінки і досягнення в спортивних змаганнях. Бо так дитина не побачить вашої любові, і буде думати, що її люблять тільки за бездоганне навчання та інші перемоги.

Тому говоріть підлітку, як цінуєте його якості, зовнішність, смаки. Не соромся проявляти почуття. Навіть якщо здається, що компліменти викликають опір з боку дитини, це точно позитивно позначиться на її самооцінці.



Підтримуйте свою дитину у всіх її захопленнях / Фото Pinterest

Заохочуйте їхні інтереси

Дізнайтеся, чим цікавляться та захоплюються ваші діти, й допоможіть слідувати цим інтересам, навіть якщо це зовсім не те, що ви собі уявляли. Допоможіть вашим дітям знайти такі види діяльності, які дозволять їм домогтись реальних змін.

Будьте терплячими

У цьому віці у підлітків стаються гормональні перебудови і часом перехідних вік дуже складний. Тому ставтеся по поведінки дитини терпляче і стежте, щоб її раціон був повноцінним.

Моделюйте це в родині

"Потужне бачення мети розвивається тоді, коли ти перебуваєш у родині, яка живе й дихає ідеалізмом і метою", – кажуть психологи. Тому за обіднім столом варто розповідати дітям про свою роботу й цілі, а також про те, чому для вас це важливо. Так, дитина не боятиметься розповісти про свої захоплення.

Читайте також Як не варто мотивувати дитину: 5 найчастіших помилок батьків

Не підвищуйте голос

Якщо батьки будуть кричати чи звинувачувати дитину, то це не додасть їй мотивації. Краще навчіться чути і слухати свого підлітка, поважай його/її точку зору, навіть якщо ви з нею не згодні.

Звертайте увагу на інтереси і бажання дитини

Звертайте увагу на те, якими мріями та захопленнями з вами ділиться підліток. І стимулюйте сина або дочку до дій або ненав'язливо пропонуйте допомогу та свої варіанти проведення часу. Також не кажіть, що в дитини нічого не вийде, бо так ви повністю вбиваєте в ній віру в себе.