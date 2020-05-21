Як голитися і зав’язувати краватку: чоловік, який виріс без тата, створив відеоблог для дітей

Батько двох дітей Роб Кенні мав нелегке дитинство – його покинув батько у підлітковому віці, тому хлопець всього вчився сам. Зараз він вирішив створити корисний канал, де показує, як правильно голитися, зав’язувати краватку чи міняти колесо в машині.

Його ютуб-канал "Тато, як я?" є навчальним посібником, який допомагає опанувати звичні життєві навички. У відео Роб дає практичні поради щодо того, як робити повсякденні речі, наприклад, прасувати сорочку чи чи ремонтувати кран в раковині.

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Коли батько пішов, залишивши сім'ю, в якій було 8 дітей, мама почала вживати алкоголь. Тому Роб пообіцяв собі, що не буде робити тих самих помилок, які робили його батьки.

"Моєю метою в житті було виховання хороших дітей. Я ніколи не хотів бути заможним. Я ніколи не хотів бути успішним. Я просто хотів виховати хороших дітей, які вміють самостійно жити", – додав чоловік.

І йому це вдалося. Зараз Роб – 29-річний чоловік, батько двох дітей – Крістін і Кайл. І коли вирішальна частина його батьківства закінчилася – діти почали жити власним життям, Роб вирішив створювати корисні відеоролики на ютубі.



Чоловік розповів, як полагодити кран у ванній / Скриншот з відео

Протягом багатьох років він накопичував багато мудрості та практичних знань, які хотів перетворити на життєві уроки для дітей, які не викладають у школах. Його відео охоплюють найрізноманітніші теми, починаючи від того, як зав'язати краватку та прасувати сорочку, аж до того, як поміняти автомобільне масло та відремонтувати кран.

Зараз на його каналі є 1,3 мільйона підписників, і кількість продовжує швидко збільшуватися. Адже історія Роба – це рішучість та працьовитість з благородною метою – уникати помилок. Він отримав багато емоційних відповідей від інших людей, які не мали нормальних стосунків з батьками, пояснюючи, як його відеозаписи допомагають їм.

Дивіться відео Роба, як правильно зав'язувати краватку: