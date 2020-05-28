Як голлівудська акторка Джессіка Альба створила успішний бізнес: секрети успіху

Зірка Голлівуду Джессіка Альба – одна з найуспішніших мам в бізнесі. У 2012 році акторка разом з чоловіком Крістофером заснувала компанію The Honest Company, яка за перший рік принесла 12 мільйонів доларів. Секрети успіху бізнесу Джессіки Альби та поради, як все встигати, доглядаючи дітей, – читайте у матеріалі.

З чого все почалося

Джессіка прийшла до підприємництва за принципом "якщо хочеш, щоб щось було зроблено добре, зроби це сам". У 2008 році акторка, яка була вагітна старшою дочкою, випрала заготовлені речі засобом відомого бренду, і отримала жахливу алергічну реакцію, пише видання Forbes.

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Згодом вона з'ясувала, що її організм реагує не на продукти, а на консерванти, пестициди, нітрати і сульфати. Їй довелося перейти на органічну, вирощену без хімікатів їжу, і поступово це стало її способом життя.

Тому Джессіка з чоловіком почала з невеликого виробництва екологічних одноразових підгузників і продавала їх сайті The Honest Company. Згодом асортимент розширився до предметів особистої гігієни, побутової хімії та дитячої косметики.



Джессіка Альба відкрила власний еко-бренд / Фото Joinfo

У 2012 році компанія заробила 12 мільйонів доларів, а в 2013-му – цифра зросла до 60 мільйонів доларів. Тож, у ролі підприємниці Альба опинилася не менше успішна, ніж в кіно.

У 2015 році Джессіка пережила ще один важкий напад алергії. Цього разу його спровокував бальзам для волосся – реакція була такою сильною, що акторку відвезли з будинку на "швидкій". Повернувшись додому, вона відразу сіла за планування лінії органічних косметичних продуктів Honest Beauty.

Яка причина такого успіху? Фахівці вважають, що, схоже, Джессіка Альба і з чоловіком реалізували класичну формулу підприємницький успіху, в якій є три принципових компонента: максимально використовувати популярність, що заслуговує довіру до бренду, створити лояльну клієнтську базу і постійно розширювати бізнес.

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Цікаво, що робочий стіл Альби знаходиться не в окремому кабінеті, а в великому офісі формату open space, поруч з іншими співробітниками компанії.

У нью-йоркських магазинах в секції The Honest Company на полицях ніяк не виділяються продукти від Альба, на них немає її фото. Акторка з'являється тільки в відеороликах на маленькому екрані, встановленому на полиці серед товарів, у якому вона пояснює, як разом зі своїм чоловіком і фахівцем щодо здорового способу життя створила компанію.

Так виглядає офіс The Honest Company: фото



"Ми не могли вчинити інакше. Я не знайшла для себе і своїх доньок екологічно чистих, нетоксичних товарів, тому довелося зробити їх самій", – каже Альба.

Додамо, що у 2015 році Forbes помістив актрису на обкладинку випуску, присвяченого найбагатшим self-made підприємницям.

5 секретів бізнес-успіху Джессіки Альби

Бути щирою

Альба, мати двох дітей, зізнається, що створила компанію для себе. Вона сама є клієнткою власної компанії. Так, один покупець, побачивши ролик з Альбою, сказав: «Здається, що вона насправді збирається робити безпечні товари для дітей. Для мене це важливо". Інший додав: «Вона не фальшивить. Її імені навіть немає на упаковці. Справа не в тому, що вона знаменитість. Справа в тому, що вона думає як мама».

Грамотно використовувати свій імідж і славу

Імідж Альби гармонійно поєднує доступність і гламур. Це перетворює її в позитивну рольову модель серед сучасних мам.

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Не виставляти напоказ своїх дітей

Шанувальники люблять розглядати фотографії зірок з дітьми. Але, на відміну від деяких голлівудських мам, Альба цим не зловживає і не часто показує своїх дочок. Вони не стали моделями її бренду. Час від часу вона згадує дочок в інтерв'ю, але завжди по справі, а не для реклами.



Джессіка Альба з чоловіком і дітьми / Фото Spletnik

Бути стратегом

Все, від назви компанії до списку її роздрібних партнерів, показує, що в компанії і її керівників є перспективне бачення. Замість того щоб розмістити свої імена на товарах іншого виробника, Альба і Крістофер роблять власну продукцію. Це ризиковано, зате товар заслуговує більше довіри, ніж більшість інших брендів знаменитостей.

Займатися благодійністю

За два з половиною роки з моменту запуску The Honest Company Джессіка передала нужденним 540 тисяч одиниць продукції компанії. Крім того, компанія надає роботу людям з обмеженими можливостями і передає частину прибутку в благодійні фонди. У магазинах діє спецпропозиція: при покупці дитячого ліжка ще одна дарується благодійної організації (ліжка зроблені з натурального дерева і нетоксичного фарби).