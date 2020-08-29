За словами психологів, ім'я прямим чином впливає на характер і долю людини. За допомогою останніх відкриттів можна визначити, який життєвий код закладений у вашому імені. Не виключено, що як тільки ви дізнаєтеся цей інформаційний код, ви зрозумієте, що може зробити вас успішнішими, пише Publish Україна.

Читайте також Санта Дімопулос розкрила секрет свого щасливого шлюбу

Як ім'я впливає на характер дитини

Поширені імена

Учені виявили цікаву закономірність: поширені імена наділяють своїх володарів щирістю і невимушеністю. Такі імена більше подобаються людям, які відіграють важливу роль при працевлаштуванні на роботу, багаторазово збільшуючи шанси на успіх.

Аристократичні і царські імена

Люди з іменами Петро, Єлизавета або Олександр частіше за інших виходять на провідні позиції. Річ у тому, що оточення автоматично зв'язує накопичені знання і почуття із загальновідомими словами. Проте у людей з подібними іменами незвичайне життя.

Зазвичай вони рано втрачають близьких або стають жертвами трагічних ситуацій. Але як би не складалося життя, їм вдається стримувати ці удари. Вони частіше за інших домагаються кар'єрних висот і сімейного щастя.

Імена на перші букви алфавіту

Учені провели дослідження і виявили, що якщо ім'я людини потрапляє в перші 15 букв алфавіту, то у нього більше шансів потрапити в престижний ВНЗ, а надалі влаштуватися на високооплачувану роботу.

Згідно зі спостереженням – це авторитетні люди. Вони дисципліновані, вміють знаходити спільну мову з оточенням і завжди прагнуть бути у всьому кращими.

Імена ближче до кінця алфавіту

Люди, чиї імена починаються з кінця алфавіту – гармонійні. Вони задовольняються тим, що у них є, але водночас прагнуть до більшого. Важливе значення у своєму житті надають грошам, через що часто стають жертвами рекламних стратегій.

Психологи пояснюють це тим, що коли усе дитинство людина знаходилася "у кінці черги", його починає тягнути на подвиги, хочеться взяти своє і не упустити вигідну пропозицію.

Однакові ініціали в імені прізвища і по батькові

Людей з такою відмінною рисою в імені сприймають як розумніших і компетентних. Їх відрізняє прагнення до незалежності і свободи. Це реформатори зі складним характером. Однакові ініціали посилюють переконаність оточення в розумовому потенціалі людини.

Короткі імена

Люди з коротшими іменами (Оля, Іра, Лев) мають слабку енергетику, проте це не заважає їм потрапляти в начальники. Психологи не виключають той факт, що коротке ім'я транслює відчуття приязності і відкритості, що викликає прихильність до себе оточення.

Нейтральні імена

Імена, які можуть бути одночасно і "жіночими", і "чоловічими", наділяють своїх володарів розвиненою інтуїцією. Проте таких людей частіше за інших переслідують невдачі в житті. Це дуже загадкові і непередбачувані люди, які мріють про краще життя, але частенько не прикладають до досягнення своїх цілей особливих зусиль.

Незвичайні імена

Люди з дивними іменами частіше стають учасниками правопорушень, злочинної діяльності. Зрозуміло, ця статистика не підтримується конкретними фактами, проте зв'язок є, і його не варто опускати.

У психологів є теорія: цілком ймовірно, що до таких людей інакше відноситься оточення, через що їм складніше вибудовувати стосунки.