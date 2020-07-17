Зараз у всіх країнах літні канікули, коли діти можуть відпочити від уроків та розважитися на повну. Проте батьки задаються питаннями, як влаштувати для дітей незабутній відпочинок влітку весело та безпечно. Тому ми підготували для вас кілька ідей від канадських сімей.

Яким би не був ваш літній графік цього року, існує безліч способів розважитися зі своєю родиною, не виходячи навіть з дому. Тож, наступного разу, коли ваші діти скажуть, що їм нудно, організуйте для них одну з цих ідей, пише видання Popsugar.

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Табір на задньому дворі

Якщо ви не можете відправитися у невеличку поїздку з ночівлею за містом, то радимо вам організувати кемпінг на вашому задньому дворі. Встановіть намет, поставте стіл та стільці та влаштуйте розваги з дітьми. Якщо можна – розведіть вогонь та посмажте м'ясо чи зефірки на вогні.

В іншому випадку – зробіть вдома бутерброди чи бургери власними руками, щоб насолодитися ними на свіжому повітрі. А потім розкладіть спальники та ковдри і влаштуйте ночівлю на вулиці.



Кемпінг з дітьми біля будинку / Фото Popsugar

Прикрашення будинку

Іноді людям просто потрібна гарна нагода для веселощів. Придумайте собі свято – день народження собаки чи третя середа місяця тощо. Який би вигаданий не був привід, залучіть дітей до прикрашення будинку та придумування ігор для вечірок.

Це буде весело та цікаво для дітей будь-якого віку. А після цього просто святкуйте ваше свято та насолоджуйтеся літом, поруч з дітьми.

Джем-сеанс у вітальні

Ви можете зробити це і на вулиці, але якщо там погана погода, то розташуйтеся у вітальні. Візьміть улюблене варення вашої сім’ї, візьміть багато хліба та зробіть чаю або молока для членів сім’ї. Можете увімкнути якийсь фільм (мультик) чи музику та насолоджуватися смаколиками з дітьми.

Аквапарк вдома

На один день перетворіть свій задній двір або внутрішній дворик на аквапарк за допомогою аксесуарів. Якщо у вас є великий двір, надувний басейн чи велодоріжка, це допоможе дітям розважитися. Влаштуйте їм купання або катання на роликах.



"Водний" день з дітьми / Фото Pоpsugar

Сімейний турнір чемпіонів

Немає нічого кращого для дітей, ніж маленька дружня конкуренція та веселі змагання. В Канді батьки складають власну версію турніру для своєї родини з улюбленими іграми – перегонами, футболом або будь-які ігри, які діти люблять.

Можна навіть перетворити звичайну дошку на табло і відстежувати, хто виграє бронзові, срібні та золоті медалі. Записуйте всі результати і вкінці нагородіть переможця.

Зворотній день

В багатьох країнах є чудова традиція – зворотній день. До прикладу, діти можуть спробувати записати свої імена навпаки, або робити по іншому всі звичні речі. До прикладу, весь день їсти лівою рукою (якщо ви правша) тощо.