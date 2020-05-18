Як на малюка впливають батьківські обійми: дослідження

Немовлята від чотирьох місяців виявляють чіткі фізіологічні ознаки розслабленості та спокою під час обіймів одного з батьків. Вчені вважають, що обійми є важливою частиною побудови особливого зв’язку між дитиною та мамою чи татом.

Під час дослідження, яке опублікувало видання Sell Press, вчені також помітили, що діти не заспокоюються, коли їх обіймають інші люди.

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Для дітей обійми – це набагато краще, ніж коли їх просто тримають на руках. Частота серцевих скорочень у немовлят скорочуються набагато більше, коли їх саме обіймають, тобто так вони заспокоюються. Але лише за умови, якщо їх обіймає мама чи тато.

"У немовлят, старших чотирьох місяців, виявлено високе співвідношення частоти серцебиття під час обіймів батьками, ніж під час обіймів незнайомих людей. Ми виявили, що і немовлята, і батьки розслабляються під час обіймів", – кажуть дослідники.



Обійми батьків заспокоюють малюка / Фото з дослідження

У дітей, молодших чотирьох місяців, спостерігалося уповільнене серцебиття, коли батьки гладили їх по спині під час тримання. Це спостереження змусило дослідників думати, що немовляти такого віку просто не розрізняють обійми від просто тримання на руках.

Раніше вчені заявляли, що своєю увагою до дитини та тілесним контактом батьки активізують мозок дитини. І чим частіше батьки обіймають дітей ще від народження і протягом життя, тим сприятливіше це впливає на розвиток малят.

Часто батьки стереотипно вважають, що обійми з дітьми – це "телячі ніжності" і дотримуються "соціальної дистанції" від своїх дітей, хоча малечі це дуже потрібно. Тому психологи, спираючись на дослідження, пояснили, чому корисно обійматися з дітьми.

7 причин, чому корисно обійматися: