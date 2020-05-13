Як налагодити стосунки з батьками похилого віку: основні правила

Під час карантину конфлікти в сім’ях стали все частішими. І якщо на дітей можна якось вплинути, то як знайти спільну мову з батьками похилого віку? Адже незалежно від нашого віку, для мами і тата ми все одно – діти.

Тому психологиня Наталія Підлісна розповіла телеканалу Україна, як домовитися з літніми батьками і пережити карантин у мирі та спокої.

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Так, налагодити відносити з літніми батьками непросто, особливо коли ви разом 24/7. Але більшість конфліктних ситуацій можна уникнути, якщо звернути увагу на п'ять основних правил.

Не намагайтеся виправити старших людей

"Перше – не намагайтеся виправити літню людину, адже ви просто витратите свій енергетичний ресурс", – розповіла психологиня.

Майже неможливо перевиховати дорослих людей, навіть з найкращих міркувань. Адже вони мають власні звички і життєві цінності, які розвивали роками. Тому сперечатися не варто, мудріше – прийняти вибір літньої людини.



Знайдіть спільну мову з батьками похилого віку / Фото Моя околиця

В конфліктах спробуйте змінити тему

На жаль, з віком батьки можуть ставати більш сварливими – вони частіше ображаються і заводяться з пів оберта. Тому, як радить експертка, спробуйте під час конфлікту відразу змінити тему. "І згадуйте про той час, коли ваші батьки були молодими і впевненими у собі – їй відразу стане легше", – додає Наталія Підлісна.

Не намагайтеся довести свою правоту

Не намагайтеся будь-якою ціною довести, що ви праві, чи розтлумачити батькам, чому вони помиляються. "Навчіться переступати через якісь теми з літніми родичами", – радить психологиня. Також можна вийти в іншу кімнату або вигадати привід, щоб закінчити розмову.

А щоб батьки на карантині були в гарному настрої, психологиня радить користуватися окремим правилом: "Дозуйте інформацію для літніх батьків. Поставте на телевізор програму управління і дозволяйте дивитися тільки позитивні, хороші передачі".

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Вибирайте позитивні теми для розмов – більше жартів

Так, за словами Наталії Підлісної, почуття гумору допоможе згладити всі гострі кути.

Людяму віці дуже важливо відчувати себе потрібними

Це останнє правило. Так, давайте час від часу можливість батькам чимось допомогти вам. Наприклад, вести облік комунальних платежів, приготувати обід чи щось зробити для вас. І пам'ятайте, що змінити дорослих неможливо, але можна їх просто любити, адже вони – ваші батьки.