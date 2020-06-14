Як налагодити взаємини дитини і вітчима: поради психологині
Коли жінка знаходить собі іншого чоловіка, то для неї найтяжче – познайомити з ним свою дитину. До того ж, жінка має тримати баланс, не переходячи на сторону малюка чи нового обранця. Читайте поради, як познайомити дитину з вітчимом.
За словами психологині Наталії Ломоносової, кожен випадок особливий, проте є універсальні поради, які можна дати будь-якій жінці з дітьми, яка хоче познайомити їх з новим коханим, пише видання НВ.
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Як налагодити взаємини дітей і вітчима
- Не чекайте, що вони швидко подружаться
По-перше, не варто розраховувати на те, що дитина відразу прийме нового чоловіка мами. Але, це не означає, що не потрібно намагатися, адже мама має право на особисте життя.
- Не поспішайте
Психологиня запевняє, що не потрібно влаштовувати знайомство чоловіка з дитиною на початку їх стосунків, коли вона безмежно закохана. Це варто робити лише тоді, коли жінка точно вирішить, що це той самий, з яким вона готова ділити побут.
- Визначте роль чоловіка
Жінка має визначити для себе роль чоловіка у взаєминах з дитиною. "Зважайте на те, чи хочете ви, щоб він став їй батьком, чи буде достатньо дружніх взаємин? І візьміть до уваги те, чи підтримує дитина нормальний зв'язок з рідним батьком", – додає Наталія Ломоносова.
Визначте роль чоловіка / Фото Infokids
І обов’язково обговоріть цю роль з чоловіком, домовтеся про все наперед і будьте чесні з собою.
- Забезпечте правильне знайомство
Перше знайомство дитини і вітчима має пройти на нейтральній території – в парку, кафе, майданчику тощо. Не приводьте чоловіка одразу додому, бо це місце дитина сприймає як безпечний простір.
- Не чекайте багато від чоловіка
Не варто чекати що в чоловікові одразу відкриється батьківська роль, цього може взагалі не статися. Особливо якщо діти досить дорослі. Дистанція, яку вітчими іноді витримують, їм необхідна.
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- Не відмовляйтеся від чоловіка заради дітей
Якщо ваші діти проти іншого чоловіка, спробуйте пояснити, що це для вас важливо. Скажіть, що хочете жити з ним зараз, а не тоді, коли діти створять власні сім'ї.
- Дайте дитині час на те, щоб пережити зміни
Дитина може боятися, що мама віддалиться, а звичне життя зміниться. Тому на початку стосунків будьте поруч з дитиною і проявляйте терпіння.
Також не добре, якщо дитина відразу приймає те, що відбувається. Не поспішайте радіти відсутності конфліктів: дитина може закритися і переживати все всередині, щоб не засмучувати маму.
"Найкраще, що може зробити вітчим для пасинка чи падчерки – це стати важливою людиною. Але це станеться лише за відсутності авторитаризму, принижень і зайвих вимог", – додає психологиня.