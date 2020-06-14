Коли жінка знаходить собі іншого чоловіка, то для неї найтяжче – познайомити з ним свою дитину. До того ж, жінка має тримати баланс, не переходячи на сторону малюка чи нового обранця. Читайте поради, як познайомити дитину з вітчимом.

За словами психологині Наталії Ломоносової, кожен випадок особливий, проте є універсальні поради, які можна дати будь-якій жінці з дітьми, яка хоче познайомити їх з новим коханим, пише видання НВ.

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Як налагодити взаємини дітей і вітчима

Не чекайте, що вони швидко подружаться

По-перше, не варто розраховувати на те, що дитина відразу прийме нового чоловіка мами. Але, це не означає, що не потрібно намагатися, адже мама має право на особисте життя.

Не поспішайте

Психологиня запевняє, що не потрібно влаштовувати знайомство чоловіка з дитиною на початку їх стосунків, коли вона безмежно закохана. Це варто робити лише тоді, коли жінка точно вирішить, що це той самий, з яким вона готова ділити побут.

Визначте роль чоловіка

Жінка має визначити для себе роль чоловіка у взаєминах з дитиною. "Зважайте на те, чи хочете ви, щоб він став їй батьком, чи буде достатньо дружніх взаємин? І візьміть до уваги те, чи підтримує дитина нормальний зв'язок з рідним батьком", – додає Наталія Ломоносова.



Визначте роль чоловіка / Фото Infokids

І обов’язково обговоріть цю роль з чоловіком, домовтеся про все наперед і будьте чесні з собою.

Забезпечте правильне знайомство

Перше знайомство дитини і вітчима має пройти на нейтральній території – в парку, кафе, майданчику тощо. Не приводьте чоловіка одразу додому, бо це місце дитина сприймає як безпечний простір.

Не чекайте багато від чоловіка

Не варто чекати що в чоловікові одразу відкриється батьківська роль, цього може взагалі не статися. Особливо якщо діти досить дорослі. Дистанція, яку вітчими іноді витримують, їм необхідна.

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Не відмовляйтеся від чоловіка заради дітей

Якщо ваші діти проти іншого чоловіка, спробуйте пояснити, що це для вас важливо. Скажіть, що хочете жити з ним зараз, а не тоді, коли діти створять власні сім'ї.

Дайте дитині час на те, щоб пережити зміни

Дитина може боятися, що мама віддалиться, а звичне життя зміниться. Тому на початку стосунків будьте поруч з дитиною і проявляйте терпіння.

Також не добре, якщо дитина відразу приймає те, що відбувається. Не поспішайте радіти відсутності конфліктів: дитина може закритися і переживати все всередині, щоб не засмучувати маму.

"Найкраще, що може зробити вітчим для пасинка чи падчерки – це стати важливою людиною. Але це станеться лише за відсутності авторитаризму, принижень і зайвих вимог", – додає психологиня.