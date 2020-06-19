Для кожної людини важливою та необхідною є дружба. Проте не всі батьки знають, як саме вони повинні навчити дітей дружити. Ми підготували кілька порад, які у цьому допоможуть.

Деяким дітям дружба з іншими дається легко, а деякі малюки соромляться навіть знайомитися. До того ж, дружба вимагає від малечі цілого комплексу особистих умінь, зокрема: навичка бути добрими, проявляти чуйність, приборкати власний егоїзм та поважати думку інших, пише 4mamas.

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Тому батьки повинні допомогти своїм малятам налагодити взаємини з іншим дітьми, щоб в майбутньому у них не виникало проблем з комунікацією та взаєминами з людьми.

Як батькам допомогти дитині знайомитися з однолітками? Намагайтеся частіше створювати для малечі такі умови, коли вона потраплятиме в якісь нові ситуації. До прикладу, частіше ходіть у театр, на дні народження, в гості тощо.

Чим більше буде ситуацій спілкування, тим краще дитина навчиться адаптуватися. А коли вона підросте, не бійтеся відправляти її в дитячі табори, віддайте на гуртки, залучати до участі в різних проєктах.



Дівчатка подружилися / Фото nobully

Як навчити дитину знаходити друзів та дружити

Для початку зазначимо, що першими друзями дитини є іграшки та рідні. На цьому етапі життя малюк тільки починає пізнавати щось нове. Вже з часом проявляється інтерес до однолітків і вміння привертати до себе увагу.

Навчіть дитину поваги

Тож, перш за все, потрібно навчити дитину правильно ставитися до інших. Це може бути особистий приклад або покажіть малечі мультфільм про дружбу, прочитайте добру дитячу казку тощо.

Навчіть малюка не соромитися

Нехай ваше чадо першим підходить до дітей, знайомиться, пропонує погратися або дружити. Наголошуйте малечі, що потрібно ділитися іграшками й не бути жадібним. Але робити це варто тактовно, не принижуючи його гідності як власника своїх речей.

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Цікавтеся стосунками дитини з однолітками

Якщо дитина з кимось потоваришувала, то батькам можна запитати про цю дитину. Поцікавтеся, чим вони займалися, у які ігри грали. Навіть якщо новий друг дитини вам не дуже сподобався, не поспішайте з висновками – спостерігайте та поважайте вибір малечі. Час покаже, хто є хто.

Запрошуйте друзів дитини додому

Батькам також не варто заперечувати, якщо їхня дитина запросить друзів у гості. Навпаки – підтримайте таку ініціативу малечі, підготуйте для них ігри та смаколики.

Адже завдяки цьому ви зможете поспостерігати за своєю дитиною в товаристві інших дітей. Якщо виникнуть якісь проблеми в спілкуванні, то ви зможете їх вирішити.



Діти граються вдома / Фото 4mamas

Навчіть малюка гарним манерам

Навчайте свою дитину гарним манерам – бути ввічливим, чесним, справедливим, а також співчувати й приділяти увагу іншим.

Експерти радять батькам обговорювати різні ситуації, які стосуються спілкування й стосунків з іншими людьми. Якщо у дитини виник конфлікт з товаришем, допоможіть порадою – так малеча зможе ухвалити правильне рішення щодо ситуації, що склалася.

Батьки – приклад для дітей

Окрім того, головним орієнтиром для своїх дітей у дружбі з іншими є батьки. Тому якщо діти з народження бачать, що у сім’ї багато хороших друзів, з якими вони часто спілкуються, разом відпочивають, то вони теж виростуть хорошими друзями.

І пам’ятайте, що здатність легко знаходити друзів — це головна ознака соціалізації дитини та її психологічного здоров’я. Це допоможе легко адаптуватися в незнайомій обстановці та контактувати із однолітками, а також дасть можливість знайти гарних і вірних друзів на все життя