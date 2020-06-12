За даними лікарів, більшість дітей починають ходити близько першого дня народження. Це відбудеться тоді, коли малеча буде готова. Але як батьки можуть допомогти дитині зробити перші кроки?

Для батьків, напевне, немає нічого більш зворушливого, ніж спостерігати, як їх малюк робить перші кроки в житті. Тому експерти видання Parents розповіли, коли діти починають ходити та як їх до цього підготувати.

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Від повзання до ходьби: етапи розвитку дитини

Період з 4 до 15 місяців – це захоплюючий час для всіх батьків, адже саме в цей момент малеча спочатку починає сидіти, а вже з часом сама ходить по будинку. І батьки можуть допомогти малюкові підготуватися зробити перші кроки за допомогою похвали та простих ігор.

Етап 1: сидіння

Коли дитина починає сидіти самостійно – це зазвичай вік від 4 до 7 місяців, то це означає, що вона на першій фазі своєї рухливості. Адже саме сидіння допоможе малечі зміцнити м’язи, які їй потрібні для того, щоб вона врешті навчиться стояти та ходити.



Дитина починає повзати з 7-10 місяців / Фото Bidcitymum

2 етап: повзання

Найважливіше, що малюк повинен робити на етапі повзання (7-10 місяців), – це одночасно практикувати рух руками та ногами. Адже ці навички йому знадобляться, коли почне ходити.

3 етап: підтягування

Коли дитина стане сильнішою у віці 8 місяців, вона почне підтягуватися та намагатися встати за допомогою меблів або дорослих. Допомагайте малечі стояти, підтримуйте її.

Етап 4: прогулянка з допомогою батьків

Коли малеча починає підтягуватися і набирати рівновагу, тримаючись за ваші руки, – близько у 8-9 місяців, допоможіть їй зробити кілька перших кроків. Так, дитина набуде впевненості, щоб зробити кроки самостійно.



Батьки допомагають дитині робити перші кроки / Фото Nosorog

Етап 5: стояти без допомоги

Баланс – це ключова частина ходьби. Зазвичай діти починають стояти самі у віці 9-12 місяців. Якщо немовля зможе стояти та тримати рівновагу кілька секунд, то незабаром відчує, що може спробувати зробити крок самостійно.

Що можуть робити батьки: перетворіть "балансування" в гру. Сядьте з немовлям на підлозі і допоможіть йому/їй встати. Тоді порахуйте, скільки часу дитина може стояти, перш ніж почати хилитися чи сісти на місце. Та обов’язково хваліть її за це.

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Етап 6: перші кроки

Перші кроки – це найбільш пам‘ятний момент для вашого 9-12-місячного малюка, тому похваліть дитину та заохочуйте намагатися ще.

зробіть з цього велику справу. Ходьба стосується впевненості, тому все, що призводить до перших кроків, потребує великої похвали та заохочення.

Етап 7: Прогулянка

Перш ніж дитина почне ходити, вона матиме спотикання та падіння. Тут головне – продовжувати хвалити малюка, коли він "вивчає" ходьбу. Цікава порада для батьків: коли ви ставите дитину на землю, ставте її одразу в положення стоячи, а не садіть.



Дитина сама ходить по ліжку / Фото IHealth

Натомість експерти видання Nestlebaby поділилися своїми поради, як допомогти дитині зробити перші кроки:

щоб дитина відчула опору, спочатку її потрібно тримати за дві ручки, знаходячись позаду неї;

не поспішайте, обережно ведіть крихітку, скеровуючи і підтримуючи її. Так вона буде здобувати перші навички ходьби;

не перевтомлюйте дитину, робіть перерви, створюйте для неї маленькі дистанції, які вона здолає з великим ентузіазмом.

Так, класичним прикладом є дистанція від мами до тата: батьки сідають на підлозі один перед одним і відпускають дитину, підстраховуючи її руками з обох сторін. І не забувайте хвалити маленькі успіхи дитини, обдаровуючи її обіймами і поцілунками.