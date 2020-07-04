Як навчити дитину плавати та чого робити не можна: важливі поради для батьків

Різні водні процедури корисні для малюка, тому привчати до них дитину варто з раннього віку. Однак, навчити малечу плавати – це часто складне завдання, в якому потрібно діяти обережно. Експерти радять це почати робити в ігровій формі.

До того ж, плавання – це також хороша можливість зміцнити здоров’я, бо це покращує роботу багатьох систем і тканин організму та формує гарну поставу. А діти, які плавають змалечку, менше хворіють, ростуть активними та сильними, пише видання Nestlebaby.

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Коли варто вчити малюка плавати? Оскільки всі 9 місяців у матусиному животі малюк перебуває у водному середовищі, то вже з моменту народження він має так званий "плавальний рефлекс". Малюк не лякається води і прекрасно себе відчуває, перебуваючи у ній.

Тому експерти радять перші уроки плавання розпочинати у ванній або у дитячому басейні вже через 3-5 тижнів після народження (але обов’язково дочекатись повного загоєння пупкової ранки та адаптуйте малечу до життя у новому світі).

Як навчити дитину плавати

Визначте, чи готовий малюк навчатись плавати

Перед початком водних процедур проконсультуйтеся з педіатром. Адже в багатьох малюків зустрічаються захворювання і особливості розвитку, через які раннє плавання не рекомендоване. Окрім цього, батьки можуть отримати від лікарів корисні поради, які допоможуть у навчанні.

Починайте з ванної

Якщо батьки вирішили навчити дитину плавати, то це потрібно робити регулярно, кожного дня і без перерв. Вчіть малечу триматися на воді у ванній, де обов’язково потрібно підтримувати відповідну температуру води (спочатку близько +37 °С, а потім щотижня її поступово знижувати на 0,5 °С).



Дитина плаває у ванній / Фото 4mama

Так, перші дні варто обмежити перебування дитини у воді лише кілька хвилин. Потім тривалість водних процедур треба збільшувати. І дивіться за реакцією малечі: якщо вона активна, отримує задоволення від купання, то залишайте її у воді надовше. Ні в якому разі не варто силою примушувати малюка купатися.

Дізнайтесь, як тримати малюка у воді

Також батькам треба зрозуміти, як правильно притримувати малюка у воді. Загалом, існує три основних способи підтримки:

Долоня батька під головою

Коли малюк лежить на спинці на воді, а дорослий однією рукою тримає малечу під голівкою, а іншою – за спинку.

Долоня під підборіддям

В такому випадку дитина лежить у воді на животику, а дорослий тримає її підборіддя правою рукою так, щоб воно обпиралося на безіменний палець.

Підтримка під пахвами

Коли дитина лежить у воді на спинці. Якщо глибина ванни дозволяє, то можна прийняти вертикальне положення, де дорослий буде обережно тримати дитину під пахвами.

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Застосовуйте ігрові методики

Експерти рекомендують перетворити навчання дітей плаванню у цікаву гру. Якщо крихітка ще зовсім маленька, вона буде реагувати на інтонації батьків і найпростіші рухи. Трохи дитина старша, то вона з радістю почне гратися з дорослими. Можна також використовувати вправи для навчання плаванню. Наприклад, такі:

Вправа "Рибка ворушить хвостиком"

Малюка потрібно покласти на животик або спинку та притримувати. Потім запропонуйте дитині поворушити ніжками, наче рибка. Коли малеча опанує ці рухи, ускладніть завдання: розташуйте ніжки малюка біля бортиків ванни. Він інстинктивно буде відштовхуватись від них.

Вправа "Наздоганяємо іграшку"

Притримуйте дитину, коли малеча лежить у воді на животику, та покладіть перед нею іграшку. І скажіть дитини наздогнати іграшку, при цьому ви маєте коментувати весь процес. З часом поступово збільшуйте відстань і швидкість.

Вправа "Гойдалки"

Тут малюк лежить на животику, а один з батьків притримує його під підборіддям. Плавно похитуйте дитину вперед, поки грудна клітка підніметься над водою, а потім назад.

Навчіть малюка пірнати

Вміння пірнати ще більше допоможе дитині впевнено триматися на воді та зменшать ризик захлинутися. Проте вчити немовля пірнати треба поступово.

Спочатку привчіть малюка при команді "пірнати" заплющувати очі. При цьому можна подмухавати на обличчя дитини чи бризкати водою. Зазвичай у цей момент малюк затримує дихання.

Коли дитина опанує це, можна переходити до занурення у воду. Легенько занурте малюка із заплющеними очима у воду з головою. Увесь час розмовляйте з ним і пояснюйте все. З часом малюка під водою можна буде і відпустити.

Як не треба вчити дитину плавати

Не варто одягати на дитину гумовий круг

Адже надувне коло формує неправильне положення тіла. У ньому дитина висить вертикально, а положення у воді повинно бути горизонтальним. Тому експерти радять на початковому етапі вчити дитину плавати з нарукавниками.



Дитина в нарукавниках для плавання / Фото Unsplash

Одразу вчити плавати на животі

Спочатку малечу потрібно вчитися плавати на спині, адже у такій позі легше триматися на плаву, а дитина не боїться, що йому в рот і ніс потрапить вода. Також можна підтримувати малюка за голову, а живіт потрібно піднімати нагору, щоб він був у горизонтальному положенні у воді.

Ігнорувати дитячі страхи

Дуже часто т батьки вчать малечу плавати і супроводжують цю справу словами: "Досить боятися! Так чого ти боїшся ?! Все з тобою буде нормально". Іноді дорослим здається, що дитячий страх – це дурниця, але для дитини це зовсім не так. Спочатку бояться майже всі і цей страх потрібно не ігнорувати, а вміло обманювати.