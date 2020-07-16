Часто діти, які професійно займаються спортом або беруть участь у різних змаганнях, мають страх, що вони програють. І це іноді засмучує їх та заважає викластися на повну. Як же навчити дитину не боятися програвати?

Психотерапевтка Надія Терещенко пояснила, як подолати страх програшу, пише ТСН.

Цікаво Студент проїхав на велосипеді тисячі кілометрів із Шотландії у Грецію, щоб побачити рідних: фото

Якщо страх програшу повторюється регулярно, то батькам необхідно проконсультуватися з психологом. Можливо, колись дитина програла і їй сказали, що вона слабак, тому вона почала думати, що знову не впорається.

Як навчити дитину програвати

Насправді вміння програвати – це дуже важлива навичка. Чому? По-перше, програш потрібен для роботи над помилками. Обов’язково кажіть дитині, що від однієї невдачі він/вона не стала поганим спортсменом або поганою людиною. Їй просто потрібно проаналізувати свій виступ і зробити висновки.

По-друге, помилки вчать ставати кращою версією себе. Адже часто навіть у спорті знаменитими стають ті, хто пропонує свій власний стиль. Тому донесіть цю думку до дитини.

Якою повинна бути позиція батьків

На жаль, часто батьки тиснуть на дитину, сварять за програш, критикують її виступ чи тренування. Але лише тренер може висувати свої претензії і вимоги.

Насправді правильною позицією батьків буде те, що вони підтримають дитину і кажуть, що готові терпіти всі матеріальні витрати чи інші незручності.

Пам'ятайте, що ви виховуєте дитину не для того, щоб вона стояла на п'єдесталі, а для того, щоб ваші син чи донька були щасливими. Бо батьки створені для того, щоб приймати свою дитину і переможцем, і переможеним, та весь час супроводжувати її у житті,

– каже Терещенко.

Зазначимо, що дитині в жодному разі не можна говорити, що ви любите її за щось, чи вона погана, якщо програла тощо. Неприпустимі всі моменти, які пов'язані з критикою особистості дитини. Бо це ламає дитину та залишається у її свідомості, і саме ці слова заважають їй здобути перемогу.

Як батьки можуть допомогти? Запропонуйте дитині розібрати всі помилки дитини і з’ясуйте, що було не так. Згодом вчіться на помилках. Завжди показуйте, що ви вірите ви сили своєї доньки чи сина.