Кожна людина повинна бути самостійною та могти прийняти важливе рішення в житті. І виховувати цьому потрібно з дитинства, адже самостійність – це невід’ємна риса характеру успішної та активної дитини.

Експерти запевняють, що навички самостійного ухвалення рішень не виникають самі по собі, їх слід розвивати ще з малку. Так само, як ви вчите дитину ходити, розмовляти, читати тощо. Тому навчайте малечу з раннього віку, бо з часом це буде зробити складніше, пише видання 4mamas.

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Коли починати? За словами психологів, дитину можна вчити самостійності з трьох років. Адже саму в цьому віці малеча починає говорити: "Я сам!", "Не хочу!" та якось показувати власну особистість. Тут головне не лякатися та не сварити дитину, а потроху привчати її до самостійності.

6 порад, як навчати дитину самостійно приймати рішення

Давайте дитині вибір

Проте і тут повинні бути свої межі – в жодному разі не варто говорити "роби що хочеш". Таку фразу малеча розумітиме як байдужість дорослих. Вибір краще давати в певних межах.

Демократичне обговорення

Якщо раніше батьки авторитарно управляли життям дитини, говорячи їй, що робити, а що ні, то зараз варто змінити свій стиль спілкування на більш демократичний. Говоріть з дитиною та враховуйте її бажання.

Не робіть за дитину те, що вона може виконати сама

Батьки часто хочуть вберегти дитину від зайвої роботи та й впевнені, що вони зроблять її швидше. Але експерти запевняють, що дорослим не варто виконувати замість малечі ті справи, які вона може зробити сама. Адже самостійні рішення – це частина самостійної поведінки.



Багато речей у своєму віці дитина може робити сама / Фото blogspot

Не забувайте хвалити малечу

Після того, як дитина зробила щось сама, обов’язково похваліть її за це, і нехай це будуть зовсім звичні речі. Але слова похвали покажуть малечі, що ви цінуєте її зусилля, а це стимулюватиме у дитини бажання більших працювати.

Дозволяйте помилки і шукайте позитив

Навіть якщо малюк розбив посуд, подряпався чи забруднив одяг, не сваріть його. Краще пояснити дитині, що цілком нормально в чомусь помилятися чи не знати чогось. Поясніть, що помилка не є катастрофою.

Окрім того, можна обговорити, чому так сталося, які дії до цього призвели і спробуйте знайти в цьому щось позитивне. (До прикладу, скажіть, що ви вже давно хотіли купити нову тарілку тощо).

Не бійтеся за власний авторитет

За словами психологів, на авторитет батьків не вплине те, що дитина сама вибирає собі колір одягу вранці чи просить приготувати улюблений сніданок. Так, під час обговорення планів між дитиною і її батьками налагодяться довірливі стосунки. А це значно краще, ніж коли дитина боїться батьків, бо вони можуть її покарати за щось.