У маленькому віці всі конфлікти за дитину вирішують батьки, няні або вихователі в садочку. Але вже в школі дитина неодмінно зіткнеться з проблемами та конфліктами з однолітками, тож ніхто крім неї самої не зможе їх вирішити. Як навчити малечу розв’язувати конфлікти – читайте у матеріалі.

За словами психологів, влаштувати бійку можуть діти віком 6–7 років, адже словниковий запас у них ще занадто слабкий, то ж їм легше вдарити ворога, пише видання 4mamas.

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Тому експерти радять батькам пояснити дитині декілька найголовніших правил, які допоможуть розв’язати конфлікт з іншою дитиною.

Поради, які допоможуть навчити дитину вирішувати конфлікти

Вирішувати конфлікти без агресії

Висловлюйтеся проти фізичної агресії дитини та обзивання. Виховуючи дитину, щоразу, коли виникає агресія, припиняйте її в зародку: "Я не дозволю тобі бити брата, і йому я теж ніколи не дозволю вдарити тебе. Подумай, як інакше можна вирішити вашу проблему".

І опрацьовуйте з малюками емоції й почуття, коли вони гніваються, сумують, розчаровані, схвильовані, переживають почуття ніяковості чи страху тощо.

Звертатися по допомогу до дорослих лише після того, як сам спробував розв’язати ситуацію

Всі діти не люблять "шестірок", які принагідно біжать скаржитися мамі чи татові. Проте навчіть дитину спочатку спробувати вирішити конфлікт самотужки, домовитися і помиритися. Якщо ж у них це не вийде, то до батьків варто звертатися обом дітям.



Конфлікт між дітьми / Фото Medium

Захищати інших – це добре

Також обов’язково навчіть дитину, що якщо вона бачить, що когось ображають або б’ють, то вона не повинна проходити повз. Скажіть малечі, що варто завжди допомагати тому, кого несправедливо кривдять.

Ударив — готуйся, що вдарять у відповідь

За словами психологів, дитина повинна вміти відповідати за свої вчинки: якщо малеча вирішила вдарити дитину, то має розуміти, що бійка неминуча. Дитина має очікувати, що їм дадуть таку саму відповідь.

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Завжди казати про те, що не подобається

Діти повинні завжди показувати своє незадоволення з приводу ставлення до неї. . Але говорити варто спокійно, без крику. До прикладу: "Мені не подобається, що ти смикаєш мене за косичку. Будь ласка, припини це робити!"

Якщо дитина навчиться говорити про те, що їй не подобається, то конфліктні ситуації у її житті траплятимуться не часто.