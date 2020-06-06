Дітям потрібна правильна мотивація, щоб досягати успіху в житті. Проте часто батьки помилково роблять все з точністю до навпаки. Які батьківські методи насправді лише позбавляють мотивації – читайте у матеріалі.

Часто діти стикаються з небажанням вчитися чи щось робити. Саме тому так важливо знайти правильну мотивацію до своєї малечі., пише видання Освіта Нова.

Цікаво! Чому дитина вередує та як батькам з цим впоратися: поради

Але сьогодні ми розкажемо про те, як не варто мотивувати дитину, бо такі дії дорослих лише нашкодять.

Як не варто мотивувати дитину

Давати гроші

Не потрібно, намагаючись мотивувати малечу, платити їй за оцінки чи виконання хатніх справ, адже в такому випадку вона старатиметься лише заради оплати. А за просто так не захоче навчатися чи підтримувати порядок в кімнаті. Батьки мають навчити дитину розумінню, навіщо робить певну справу.

Що кажуть експерти? Насправді можна платити дитині, але лише тоді, коли вона робить щось особливе, що не є її обов’язком. Наприклад, коли маленький Стівен Кінг написав перші власні оповідання, мати виплатила йому "письменницький гонорар".

Порівнювати з іншими дітьми

Батькам здається чудовим, коли вони порівнюють дитину з більш слухняною малечею чи стараннішим учнем в красі. Проте вашу дитину це ніяк не вмотивує вчитися чи поводитися краще, вона навіть може почати робити все всупереч.

Як краще зробити в цьому випадку? У кожної дитини свої здібності, свої темпи розвитку, тому не вважайте, що ваше чадо гірше за інших. Порівнюйте дитину лише з її власними досягненнями, власним рівнем у минулому.



Дитині точно не сподобається, якщо ви будете порівнювати її з іншими / Фото УП

Шантажувати емоціями

Часто батьки використовують для мотивації погрози, до прикладу: "Я не буду з тобою розмовляти, доки ти не почнеш поводитися нормально" тощо. Але дитина цю вразу може сприйняти занадто серйозно і з часом сама не схоче розмовляти з "шантажистом".

Що робити батькам? Дитині поки нікуди йти, коли її батьки шантажують вдома такими фразами, але це її ображає. Тому якщо ви хочете злагоди в домі, то краще розмовляйте зі своїм малюком та пояснюйте, які вчинки дитини вас засмучують і чому.

Провокувати конкуренцію між дітьми

Коли у сім’ї є діти, приблизно однакового віку, то цілком нормально, якщо між ними буде певна конкуренція. Але батькам слід цю конкуренцію зменшувати та намагатися об’єднати дітей. Інакше це призведе лише до зайвих конфліктів.

Як краще зробити? Діти можуть спільно робити домашні справи (наприклад, прибирати), і таким чином вчитися домовлятися між собою та розподіляти ділянки роботи. Адже разом досягти мети легше, ніж поодинці.

Читайте також! Як навчити дитину самостійно приймати рішення: поради, які допоможуть виховати успішну людину

Обіцяти подарунки у майбутньому

Деякі батьки також можуть мотивувати дитину тим, що вони їй щось куплять в майбутньому, наприклад, якщо малеча закінчить навчальний рік без поганих оцінок, то вони куплять їй планшет. Але експерти кажуть, що це неефективно.

Бо так батьки створюють напруження та не дають дитині жодних ресурсів для досягнення встановленого рівня. Адже від обіцянок уроки не стануть цікавішими, і в якийсь момент дитина може проміняє планшет у майбутньому на прогулянку з друзями чи гру за комп’ютером. До того ж, планшет батьки дитині все одно куплять, бо він їй потрібен.

Як краще зробити? Потрібно радувати дитину подарунками без зв’язку з оцінками. Бо саме любов і підтримка є чудовою мотивацією. А діти, які зростають в теплій атмосфері, мають кращі оцінки без додаткових мотивувань.