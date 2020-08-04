Кожен з нас неодноразово ловив себе на думці, що не може перестати думати про людину, яка припала нам до душі, або ж з якою ми перебували в стосунках. Звісно, думати ніхто не забороняє, але часто наші думки переходять всі межі. Що зробити, аби припинити постійний потік думок про людину, якої немає в нашому житті – читайте далі.

Психотерапевти в мережі стверджують, що нашим постійним "думанням" про людину можуть слугувати хімічні реакції в мозку, особливо якщо ваша одержимість пов'язана з кимось, з ким ви нещодавно познайомилися. Коли ми знаходимо зв'язок з людиною, це призводить до вивільнення дофаміну в мозку, яке створює приємне відчуття.

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Сексолог і психотерапевт Крісті Оверстріт розповіла про 11 важливих кроків, які допоможуть вам жити повноцінним життям та не захаращувати думки людиною, яка про вас навіть не згадує.

Як перестати думати про людину

1. Зрозумійте, що ви гідні любові

Багато людей щиро вірять в те, що їх не можуть полюбити. Це міф, який заважає їм жити та будувати стосунки. Він працює проти них, коли у стосунках щось йде не так.

2. Зосередьтеся на тому, щоб прийняти і любити себе

Вирішальне значення має зосередження на любові та прийнятті себе. Полюбіть ті частини тіла, які вам раніше не подобалися.

"Ступінь, яким ми сприймаємо і плекаємо ці частини себе – це ступінь, як ми романтично і сексуально приваблюємо до себе людей, доступних, добрих і порядних", – розповідає психотерапевт.

3. Знайдіть в когось підтримку

Проведіть деякий час з людьми, які покращують ваш настрій. Це не тільки позбавить вас від негативних думок, але й нагадає вам, як добре почувати себе з людьми, які цінують вас.

4. Запитайте себе, що ця людина для вас насправді означає

За словами терапевта сексу та стосунків Стівена Снайдера, доктора наук, іноді це може допомогти. Запитайте себе: чи дійсно фактичний досвід спілкування з цією людиною дав сенс, який він повинен був дати? З великою ймовірністю відповідь буде "ні", адже ми звикли романтизувати минуле.

5. Відпишіться від людини в соціальних мережах

Якщо людина в соцмережі постійно потрапляє на очі, то само собою, ви будете постійно її бачити, а це лише створить посилену проблему. Зробіть собі простіше: відпишіться від всіх соціальних сторінок, видаліть листування.



Важливі кроки, щоб позбавити себе думок від людини

6. Позбудьтеся нагадувань

Відписування в соцмережах може бути недостатньо, щоб забути людину. Якщо ви перебували в довготривалих стосунках, то психологи наполягають позбутися всіх речей, які нагадуватимуть вам про людину. Також уникайте місць, де ви раніше проводили час. Спробуйте змінити улюблені кав’ярні на інші заклади. Можливо, саме там ви зустрінете нове кохання.

7. Відкиньте думки про повернення

Якщо ви відчуваєте себе самотніми, спробуйте направити свою енергію на щось продуктивне. До прикладу, коли матимете вільний час – виберіться на пробіжку, або ж займіться йогою. Не треба складати план повернення до людини, яка вас не цінує.

"Ми постійно хочемо повернутися назад і зробити все правильно заново, але це зазвичай погана ідея", – каже психотерапевт.

8. Записуйте свої думки

Записувати свої переживання і думки дуже важливо для того, щоб допомогти переживанням вийти на волю та відстежувати, як ви справляєтеся з ними. Візьміть за основу пункти 1, 2 і 4 — вони допоможуть висловитися на папері.

9. Присвятіть час собі

Досить часто можна помітити, що коли люди стають одержимими стосовно когось, виникає тенденція відмовлятися від себе. Від своїх звичок і бажань. Розставання – це можливість приділити час собі по максимуму. Станьте кращою версією себе.

10. Нагадайте собі, чому стосунки дали тріщину

Подумайте над тим, чому все пішло не по плану. Ви точно зможете дати правильну відповідь.

"Найчастіше ми ідеалізуємо людей, яких нам не вистачає. Ми не помічаємо того факту, що значення, які ми надавали відносинам, не завжди були такими, наскільки б нам хотілося", – зазначає психотерапевт.

11. Розрізняйте інтуїцію та одержимість

Буває так, що які б методи щодо позбавлення думок від людини ви не застосовували, вони не спрацьовують. І тоді ви починаєте думати: "Можлива дійсно, ця людина – саме та, яка вам дана долею?".

Дайте собі час подумати і тверезо оцінити, чи є в цій думці зерно істини, чи ви просто не можете відпустити минуле.