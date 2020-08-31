За традицією, 1 вересня у всіх школах України починається навчальний рік. У 2020 році, звісно, він є зовсім нетиповим через пандемію коронавірусу, тому батькам, як ніколи, потрібно зробити все для того, аби ця дата не травмувала їхніх дітей.

Через пандемію коронавірусу та введення через неї додаткових правил безпеки діти можуть відчувати тривогу. Тому батьки повинні підтримати нащадків та перед стартом навчального року провести з ними бесіди, переконаний 24 канал. Та як налаштувати школярів на навчання і перетворити 1 вересня на свято – дізнавайтесь у матеріалі.

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Як підготувати дитину до школи

Подбайте про режим дня

Після канікул дітям складно одразу перейти на навчальний режим. Тому батькам варто налагодити ритм життя нащадка, вчасно вкладаючи його спати та встаючи о 8-9 годині ранку. Водночас варто врахувати, що дитині потрібно 9 годин сну, аби вона почувалась бадьоро.

А щоб допомогти школярам швидше заснути, батьки можуть відкладати їхні гаджети за годину до сну. В цей час можна поговорити з дитиною, випити склянку молока або ж почитати їй книгу (якщо це першокласник).



Перед школою привчіть дитину швидше лягати і прокидатись / Фото Lucky Wolfe

Не шукайте школярам додаткові заняття

Розвиток дитини – це те, на що батьки звертають увагу у першу чергу. І така допомога і справді знадобиться школярам, адже отримані знання на додаткових уроках можуть позитивно вплинути на їхню успішність. Однак дорослим варто пам'ятати: якщо у дитини не залишатиметься часу на відпочинок, навчання перетвориться для неї на травму. Тому тут варто тримати баланс і не записувати школяра на кілька додаткових занять одразу 1 вересня.

Допоможіть дитині адаптуватись

Початок навчального року для дитини можна з легкістю порівняти із виходом на роботу після відпустки. Тому варто дати школярам 1-2 тижні на адаптацію та не вимагати від них високих оцінок в цей час.

Психологи ж рекомендують більше спілкуватись і підтримувати дитину в перші дні вересня. Окрім цього, не варто сварити школяра за якісь промахи в навчанні. Але вже після завершення адаптаційного періоду потрібно звертати увагу на успішність дитини та при потребі допомагати їй.



Допоможіть дитині адаптуватись до школи / Фото Learning Liftoff

Як перетворити 1 вересня на свято

За кордоном чимало родин дослухались до порад психолога та влаштовують справжнє свято для своїх дітей. І це можна зробити як індивідуально для своєї дитини, так і в класі.

До прикладу, запропонуйте класному керівнику влаштувати написання листа в майбутнє. Ця практика дуже популярна у США, де замовляють навіть спеціальні капсули, які закопують на подвір'ї школи. У листі дитина може написати, чого очікує від навчального року, або ж яким себе бачить через 5 років. Своєрідну капсулу, яку можна замінити звичайною коробкою, можна відкрити на останній день навчального року, або через 3-5 років.

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Окрім цього, кожна родина може запровадити свої традиції на 1 вересня. Так, після перших уроків батьки можуть влаштувати для дітей сімейний пікнік на природі. Якщо це робити з року в рік, то школярі будуть сприймати цей день як справжнє родинне свято.

Також часто за кордоном на 1 вересня купують невеликий подарунок дитині. Це може бути навіть не значний сюрприз, який підніме настрій школяру. Зокрема, торт, тематично прикрашений до початку навчального року.

Яким буде навчання у 2020 році

Не всі школи матимуть урочисту лінійку з нагоди 1 вересня. Все залежить від того, до якої зони належить населений пункт. Окрім цього, у МОЗ рекомендують не влаштовувати свята, а провести лінійку з учнями в межах класу. Водночас у Києві вже посилено готуються до 1 вересня. Там, за словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриївського, пройдуть урочистості.

Також у МОЗ вже встановили правила навчання дітей у школах у 2020 році.