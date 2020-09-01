Соліста гурту "НеАнгели" Слава Камінська розлучилась з пластичним хірургом Едгаром Камінським ще у липні 2019 року. Тому артистка на власному досвіді знає, як впоратись з розривом стосунків, чим залюбки поділилась з журналістами.

Як пережити розлучення

У коментарі ТСН Слава Камінська заявила: жінка не повинна сприймати розлучення як кінець життя. Звісно, це боляче, однак доводити себе до відчаю чи депресій не потрібно. Натомість співачка радить задуматись над своїм майбутнім та сфокусуватись на переосмисленні багатьох речей.

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"Розставання потрібно пережити, переплакати, перестраждати – дозвольте собі бути слабкою якийсь час. Не відмовляйтеся від допомоги близьких, не бійтеся здатися занадто вразливою або відкритою. А потім уявіть, якою ви бачите себе через п'ять років, особливо, поруч з дітьми. Напевно, не депресивною матір'ю-одиначкою, а щасливою жінкою, і в нових стосунках. А це насамперед робота над собою – зі своїми думками, вчинками, цілями та бажаннями. Розлучення – це не кінець світу", – переконана Слава Камінська.

Що відомо про розлучення артистки

Слава і Едгар Камінські офіційно розлучилося 1 липня 2019 року. У шлюбі зіркова пара прожила 5 років та здавалась абсолютно щасливою. Тому заява про розрив шокувала багатьох прихильників солістки "НеАнгелів".

Згодом пластичний хірург зізнався, що це він був ініціатором розлучення. Ще у 2017 році Едгар Камінський думав про розлучення, однак все ж дав шлюбу другий шанс. Причиною він називав різні характери та погляди на життя, а також те, що після народження дітей пара віддалилася одне від одного.

"Деякі звинувачують нас, що про розлучення ми думали упродовж 2 років, але, чесно зізнатися, для мене це все сталося одним днем. Другий шанс наші стосунки отримали ще 2017-го, коли, за декілька кроків до розставання, ми зупинилися, змогли відверто поговорити і відпустити образи. А фінальне рішення розійтися було озвучене в односторонньому порядку, і мені залишалося тільки прийняти такий вибір мого вже колишнього чоловіка", – зізналась Слава Камінська.

Раніше артистка заявляла, що причиною розлучення було втручання у шлюб матері Едгара. Однак чоловік це заперечує.

Попри таке досить резонансне розлучення Слава і Едгар Камінські зуміли залишитись друзями. Чоловік залюбки вітає колишню дружину з днем народження та проводить вільний час з дітьми.