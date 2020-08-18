Пережити зраду коханої людини досить непросто. Втім ще складнішим стає рішення, яке треба прийняти: піти чи пробачити? Як правильно пережити зраду – читайте далі.

Зрада – одне з найбільш емоційно насичених явищ у нашому житті. По-перше, тому що вона має високий ступінь соціального та морального осуду. По-друге – супроводжується психологічними дисбалансами, відчуттям того, що світ навколо розбився на дрібні частинки без шансу щось повернути чи налагодити.

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На жаль, зі зрадою чоловіка або зрадою дружини стикалася більшість з нас. Суспільство менш терпиме до жіночих зрад. А ось зради чоловіків сприймаються більш терпимо, пише Уніан.

Після зради кожна людина, навіть яка вміє бездоганно маскуватися, вдаючи, що нічого не сталося, все одно поводить себе по-іншому. І це можна помітити.

Ознаки зради чоловіка

– У вашого чоловіка з'явився блиск в очах та невластивий запал.Якщо це немає жодного стосунку до успіхів на роботі, або ж до нових захоплень (спорт, водіння, подорож), то можете бити тривогу. Особливий стан чоловіка може бути викликаний підвищеною жіночою увагою і відчуттям власної сексуальності в очах дівчат;

– Він частіше присвячує час друзям, допомагає їм у вирішенні термінових проблем, пояснюючи цим свою відсутність або ночівлю поза домом;

– Чоловік почав ретельніше стежити за собою, у нього з'явився свіжий парфум, він регулярно голиться;

– Він здригається, якщо ти дивишся в монітор через його спину і поспішає відповісти на дзвінок, поки ти не побачила номер;

– Чоловік став менш активний в сексуальному плані і все частіше посилається на роботу і втому, хоча його навантаження не збільшилася;

– Він звинувачує тебе в тому, що ти занадто підозріла і влаштовуєш драму, а під час сварок поспішає звинуватити тебе.



Прості поради, як пережити зраду

Як пережити зраду чоловіка

Важливо ніколи себе не звинувачувати в тому, що сталося.Не варто думати, що ваша суперниця чимось краща за вас. Згадайте, чому ви захоплювалася одними чоловіками, а інші згодом переставали вас цікавити.

Всі ми різні, і причина зовсім не в перевазі одних над іншими. Якщо після зради ви залишилися з чоловіком, дозвольте йому самому залатати дірки у вашому шлюбі і не піднімати болючу тему. Не намагайтеся пробудити в ньому почуття провини. Він теж переживає зраду, повірте.

Якщо після зради ви знову вільна, сприймайте це як новий етап у своєму житті. Нехай зрада чоловіка стане приводом для зміни себе: зробіть нову стрижку, змініть колір волосся, зробіть ремонт, заведіть домашню тварину, візьміть відпустку та відправтеся в подорож.

Ці поради здаються дуже банальними, але вони дієві. Зрада лягає чорною міткою на того, хто зрадив. А для вас це всього лише одне з багатьох життєвих випробувань, які ви маєте пройти. Любіть себе, поважайте, шукайте у всьому радість та позитив, і тоді неодмінно у вашому житті з’явиться чоловік, який зможе подарувати вам щастя та любов.