Будь-які перші контакти з іншими людьми дуже важливі для особистого розвитку. До прикладу, з народження малеча набирається досвіду з відносин з батьками, коли стає старшою – бере приклад з братів і сестер, вчителів, а вже у підлітковому віці з’являються друзі та перше кохання. І останнє безперечно впливає на ваші майбутні відносини.

Про це заявяє австралійський психолог і експерт зі стосунків Мелані Шилінг. За її словами, інтенсивність емоцій міцно карбується в пам'яті, бо ви їх переживаєте вперше, пише видання Elle.

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І хоча іноді люди, які вперше закохуються, проживають з цим партнером решту життя, загальнга статистика доволі сумна. В реальності людина закохується неодноразово, набираючи досвіду з попередніх відносин.

"І якщо ви дійсно хочете бути щасливі, не наступайте на ті ж граблі, починаючи новий роман. Подумайте і зізнайтеся, який "вантаж" першого кохання ви б не хотіли перетягнути в майбутнє", – радить Шилінг.

То як перше кохання впливає на відносини в майбутньому

Жага пристрасті і тяга до стандартного сценарію

Експертка зі стосунків наголошує, що безперечно перше кохання змушує нас сумніватися в нових відносинах. "Люди починають порівнювати кожні наступні стосунки з романтичним еталоном з минулого", – каже доктор Гейл Брюер.

Під час першого кохання людина відчуває, як часто б’ється серце, а в животі «шаленіють метелики». І вже в наступних стосунках ви цього не відчуватимете і у вас змінилися потреби.

Розуміння того, чого ви хочете, а чого – ні

Переживши перше кохання та його наслідки, ви будете точно знати, що знайшли, що втратили і чого хочете, рухаючись далі. Тому зізнайтеся собі у цьому.

Щоб перше кохання стала позитивним уроком на майбутнє, сядьте і складіть список рис, якими повинен, на вашу думку, володіти ваш новий партнер. Перерахуйте всі позитивні аспекти пережитого досвіду, щоб знати, що робить вас щасливою. Будьте чесні і не ідеалізуйте пережите, адже через щось ви розійшлися,

– рекомендує доктор Брюер.

Також варто проаналізувати негативні моменти – ті, які ви не хотіли б знову в майбутніх стосунках (наприклад, якщо колишній був страшним марнотратом). Так, це може бути боляче, але корисно чітко прописати особливості, які вам неприємні, щоб звернути на них увагу при виборі кандидатів для стосунків.

Експерти кажуть, що "привид" першого кохання завжди готовий переслідувати вас в нових відносинах, проте щастя у ваших руках. Слухайте не тільки серце, а й голову.