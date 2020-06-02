Вже з 1 червня деякі садочки відновили роботу і діти повернулися до вихователів. Але психологи запевняють, що період адаптації після карантину неминучий, тому дитину варто підготувати до цього.

За словами експертів, карантин ввів усіх в стан стресу, змусив зупинитися, відірватися від звичного життя та самоізолюватися вдома. Проте психологиня Світлана Ройз розповіла виданню Освіторія, що не варто надмірно акцентувати увагу дитини на адаптації до нових умов.

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Як підготувати дитину до садочка

Відновіть звичайний розпорядок дня

Це важливо для психологічного здоров’я і безпеки дитини. Спочатку поступово повертайтеся до режиму дня, який дозволяв вам ходити на роботу, а дитині до дитячого садка.

Влаштуйте дитині онлайн-зустрічі з однолітками

Якщо дитина довго не контактувала з однолітками, то варто почати робити короткі онлайн-зустрічі на 10-15 хвилин. Також відновіть зв'язок з вихователями і педагогами. Тим, хто підтримував зв’язок під час карантину, буде легше адаптуватися.

Підготуйтеся разом до першого дня

Виберіть разом із дитиною комфортний одяг та іграшку, яку дитина зможе взяти з собою в садочок.



Нагадуйте дитині про позитивні спогади з садочку / Фото Znaj

Помрійте з малечею

Розкажіть дитині, про що ви мрієте, наприклад, повернутися на роботу. А потім запропонуйте малечі обговорити її мрії. Можете уявити, як ви йтимете дорогою в садок.

Поясніть нові правила

Важливо розповісти дитині про нові правила, що не потрібно обійматися з іншими дітками, спілкуватися без масок та вітатися не за руки. А, до прикладу, ліктями.

Або пограйте в здорових супергероїв, які завжди миють руки, не торкаються обличчя тощо.

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Нижче в картинках наведено ще кілька правил для батьків, які допоможуть підготувати малечу до садка.



Як діяти в перший день в садочку / Фото МОН



Будьте терплячими під час адаптації дитини / Фото МОН



Ви найкращі для своєї дитини / Фото МОН